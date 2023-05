Oberbürgermeister Reiter eröffnet Stadtbibliothek Riem

In einer feierlichen Zeremonie haben Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kulturreferent Anton Biebl und Dr. Arne Ackermann, Direktor der Münchner Stadtbibliothek, heute die Stadtbibliothek Riem eröffnet. Mit ihr zählt die Münchner Stadtbibliothek neben der Stadtbibliothek im Motorama und im HP8 nun 23 Außenstellen und ist so noch besser für alle Münchner*innen erreichbar.

Mit der Bibliothek in Riem eröffnet die Münchner Stadtbibliothek seit längerer Zeit ihr erstes komplett neues Haus in einem neuen Stadtviertel. Die über 700 Quadratmeter große Bibliothek befindet sich in einem Neubau, in dem es auch rund 220 bezahlbare Wohnungen der städtischen Wohnbaugesellschaft GEWOFAG geben wird. Ebenfalls einziehen werden ein BildungsLokal, ein Jugendcafé, Streetwork sowie ein GesundheitsTreff. Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Die Menschen in Riem haben sich schon lange eine Stadtbibliothek gewünscht und die Entstehung aktiv mitgestaltet. Die Stadtbibliothek ist so viel mehr als ein Ort, an dem man 15.000 Bücher und Medien vorfindet. Sie ist ein erweitertes Wohnzimmer, ein Wohlfühlraum, der so viele Möglichkeiten bietet und gleichzeitig kommerzfrei und sicher ist. Ich wünsche mir, dass die Stadtbibliothek viele Menschen aus der Nachbarschaft zusammenbringt und daraus auch weitere Initiativen für Riem und darüber hinaus entstehen.“ Kulturreferent Anton Biebl: „Lebendige Quartiere brauchen Orte für Kultur und Engagement. Die Stadtbibliothek lädt ein zum Lesen, Lernen, Arbeiten und Sein. Hier gibt es Platz für alle, Räume für Projektarbeit, Bereiche speziell für Familien und eine Gamingzone. Es ist also ein vielfältig nutzbarer Treffpunkt entstanden. Fühlen Sie sich willkommen und nutzen Sie ihn!“

Bibliothek wächst mit

Besonders für die vielen jungen Familien, die einen Großteil der Riemer Bevölkerung ausmachen, soll die Bibliothek Aufenthaltsraum, Treffpunkt und Quelle von Wissen, Inspiration und Freude sein. Deren spezifische Bedürfnisse spiegelt die neue Bibliothek unter anderem mit einem hohen Anteil an Medien für Kinder und Jugend, einer Gamingzone und einem breit gefächerten Programm- und Vermittlungsangebot zur Lese-, Sprach-, Medienkompetenzförderung. Auch in ihrer Raumaufteilung geht die Bibliothek auf die Bedürfnisse junger Familien ein: Ein eigenes Eltern-Kind-Zimmer bietet neben dem Kinderbereich im Hauptteil der Bibliothek einen ruhigen Rückzugsort.

„Wir hatten hier die einmalige Möglichkeit, einen Ort nach den Eigenheiten und Ansprüchen des umgebenden Viertels und seiner vielfältigen Bewohner*innen zu gestalten“, sagt Dr. Arne Ackermann, Direktor der Münchner Stadtbibliothek. „Und wir freuen uns sehr darauf, die junge Bibliothek in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Riemerinnen und Riemern weiterzuentwickeln. Das ist ihr Ort.“

Die Riemer*innen nahmen ihre neue Bibliothek mit Begeisterung an: Rund 400 Besucher*innen wohnten bereits um 10 Uhr der offiziellen Eröffnungszeremonie bei und erkundeten anschließend ihre neue Bibliothek. Mit zahlreichen Anmeldungen und ausgeliehenen Medien war auch das normale Bibliotheksgeschäft bereits in den ersten Stunden in vollem Gange.