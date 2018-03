Obergiesing: Einbruch in ein Schreibwarengeschäft

In der Zeit von Freitag, 23.03.2018, 19.15 Uhr bis Samstag, 24.03.2018, 06.05 Uhr, gelangten bislang Unbekannte über die Eingangstür eines Ladengeschäfts in der Deisenhofener Straße in den Geschäftsraum.

Im Thekenbereich räumten sie Zigarettenschachteln und Stangen vermutlich in einen Karton, der sich zuvor im hinteren Bereich des Ladens befunden hatte. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Deisenhofener Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.