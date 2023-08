Obersendling: Wasserrohrbruch sorgt für fünfstündigen Feuerwehreinsatz

Eine geplatzte Hauptwasserleitung hat für einen fünfstündigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Sowohl im Gebäude als auch auf der Straße stand das Wasser.

In einem großen Wohnkomplex in der Boschetsrieder Straße kam es im Bereich des Hauswasseranschlusses zu einem Rohrbruch. Der Hausmeister des Gebäudekomplexes alarmierte die Feuerwehr, da bereits die Tiefgarage sowie Technikräume etwa 20 cm unter Wasser standen.

Als die Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle ankamen, sahen sie auch bereits einen stark unterspülten Gehweg. Um eine Gefährdung des Einbrechens für Passanten zu verhindern, wurde sofort der Bereich großräumig abgesperrt und die Stadtwerke verständigt. Im Gebäude war vor allem ein Technikraum mit der Elektroverteilung stark gefährdet. Auch hier stand bereits das Wasser und lief noch nach. Es wurden noch weitere Einsatzkräfte mit Elektrosaugern und Pumpen nachgefordert. Durch den Einsatz von 3 Tauchpumpen und mehreren Elektrosaugern konnte das Wasser in fünfstündiger Arbeit abgepumpt werden. Zur Sicherung eines Fahrzeuges wurde eine Duplexgarage nach oben gefahren, um das Wasser vom Fahrzeug fernzuhalten. Die Stadtwerke müssen im Außenbereich den Gehweg und die Straße aufbaggern, um den Schaden an der Leitung zu reparieren.