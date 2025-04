„#offenetuer25“ – Stadt lädt ein zum Tag der offenen Tür

Es ist wieder so weit: Am Samstag, 3. Mai, lädt die Stadt München ihre Bürger*innen

dazu ein, beim Tag der offenen Tür in den verschiedensten Dienststellen – vom OB-Büro bis zur Feuerwache – einen Blick auf die Arbeit der Stadtverwaltung zu werfen. Unter dem Motto „offenetuer25“ sind von 10 bis 16 Uhr Interessierte eingeladen, die Verwaltung der Stadt in ihren verschiedensten Facetten kennenzulernen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter freut sich bereits jetzt auf viele Besucher*innen: „Ich lade Sie herzlich ein: Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie sich selbst ein Bild von den städtischen Einrichtungen und der Arbeit Ihrer Stadtverwaltung. Wir haben für Sie im Rathaus, auf dem Marienplatz und an vielen weiteren Stationen im Stadtgebiet ein ebenso interessantes wie unterhaltsames Programm zusammengestellt, bei dem mit Sicherheit für jeden etwas dabei ist. Selbstverständlich ist an diesem Tag auch mein Büro für Sie geöffnet. Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch!“ Ob hoch hinauf auf den Rathausturm oder tief hinab in das weit verzweigte Kanalsystem der Landeshauptstadt, ob in der größten zusammenhängenden Holzbausiedlung Deutschlands oder im digitalen Maschinenraum der Stadt – es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Besonders groß ist das Angebot im Rathaus am Marienplatz, der Zentrale der Münchner Stadtpolitik: Von 10 bis 12 Uhr stellt sich OB Reiter in sei- nem Amtszimmer den Fragen der Besucher*innen. Zur selben Zeit sind auch Bürgermeister Dominik Krause und Bürgermeisterin Verena Dietl vor Ort, um sich mit den Bürger*innen auszutauschen. Auch Stadtratsmitglieder der im Rathaus vertretenen Parteien stehen zu Gesprächen zur Verfügung und geben gerne Auskunft über ihre Arbeit.

Daneben wartet im Rathaus eine ganze Reihe weiterer Stationen. Das Mobilitätsreferat etwa erklärt, wie die Steuerung der 1.142 Ampeln in der Stadt funktioniert. Die München Klinik gibt Tipps rund um die Herzgesundheit, und das Kreisverwaltungsreferat zeigt, wie digitale Behördengänge den Weg aufs Amt ersparen können. Natürlich sind auch die Rathaus-Klassiker wieder mit im Angebot: der Blick vom Rathaus-Balkon, wo der FC Bayern seine Erfolge feiert, das Konzertprogramm im Kleinen Sitzungssaal, die Juristische Bibliothek im Jugendstil-Ambiente oder auch die Fahrt auf den Rathausturm. Wer bei all dem Angebot Hunger bekommt, ist in der Rathauskantine am richtigen Ort.

Auch auf dem Marienplatz ist jede Menge geboten. Die Münchner Philharmoniker machen hier Musik erlebbar, und das Referat für Klima- und Umweltschutz führt mit dem Wärmeplan vor, welche klimafreundliche Heizart individuell die geeignetste ist. Auch die Messe München ist mit vor Ort, die nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsmotor für die Stadt ist, sondern auch ein attraktiver Arbeitgeber und Ausbilder.

Ebenfalls mit von der Partie sind beim Tag der offenen Tür die Feuerwachen Sendling, Schwabing, Pasing und Neuperlach. Zudem hat an der Hauptfeuerwache eine Ausstellung geöffnet, die zeigt, wie vor 100 Jahren ein Brand bekämpft wurde. Das Referat für Bildung und Sport lädt dazu ein, das neue Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Bogenhausen zu besichtigen. Es zählt mit seiner modernen Architektur zu den Leuchttürmen der Münchner Bildungsbauoffensive.

Mit im Angebot sind darüber hinaus Führungen im Technischen Rathaus sowie auf der Baustelle der U5 Willibaldstraße – Pasing oder durch die Technik des Nordbads und der Olympia-Schwimmhalle. Wer es hingegen lieber kulturell mag, der ist bei Führungen durch des Restaurierungsatelier des Lenbachhauses, im Jüdischen Museum München oder bei der Veranstaltungstechnik des Kulturreferats gut aufgehoben.

Die Mehrzahl aller Angebote kann ohne Voranmeldung genutzt werden. Für einige Touren muss man sich jedoch Teilnahmekarten sichern. Welche Touren das sind, steht im Programmheft, das in der Stadt-Information im Rathaus ausliegt und auch unter muenchen.de/offenetuer abrufbar ist.