Oide Wiesn Bürgerball 2024 am 19. Januar 2024 im Deutschen Theater München

Von der Lederhose zur Bürgertracht Auftanzt wird… am 19. Januar 2024 ab 20.00 Uhr im Deutschen Theater beim 9. Oide Wiesn Bürgerball.

Ein ganz besonderer Ball, der ganz im Zeichen bayerischer Tradition steht und die Wartezeit bis zum Oktoberfest verkürzt, mit erstklassiger bayerischer Musik, tanzbegeisterten Gästen in schmucker bayerischer Tracht und einem abwechslungsreichen Programm mit Tanz, Schuaplatteln, Goaßlschnoizen, Tanzleiter, Münchner Francaise und vielem mehr… Es darf durch das ganze Haus flaniert werden, denn in allen Räumen des Deutschen Theaters ist etwas geboten, von bayerischer Blasmusik, über Tanzmusik bis hin zu Schlagern und Stimmungsmusik. Die Narrhalla München zeigt ihr neues Showprogramm.

Kartenvorverkauf: Deutsches Theater unter 089/55234-444 oder an allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, sowie für Mitglieder des Festrings München e.V. direkt im Festring-Büro per Mail an info@festring.de.