Olympiapark zählt 4,6 Millionen Besucherinnen und Besucher 2025

Seit über fünf Jahrzehnten steht der Olympiapark für große Emotionen und einzigartige Erlebnisse. Er ist Sehnsuchtsort für Sport- und Musik-Fans. Er begeistert als touristische Destination für Gäste aus aller Welt und als Erholungspark für die Münchner Bevölkerung. Für das Jahr 2025 verbuchte der Park insgesamt 4,6 Millionen Besucherinnen und Besucher.

„Wir können stolz auf dieses Ergebnis sein, auch wenn es nicht an das des Vorjahres heranreicht. Aber 2024 war mit zehn Open-Air-Konzerten und der 31-tägigen Fan Zone zur Fußball-Europameisterschaft auch ein außergewöhnlich starkes Jahr. Besondere Bedeutung bekommt die Besucherzahl zudem, wenn man berücksichtigt, dass der Olympiaturm ganzjährig und das Olympiastadion ab September wegen Sanierungsarbeiten geschlossen waren“, erläutert Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH (OMG), die Statistik und erklärt weiter: „Es ist uns gelungen, trotz der Baustellen und Einschränkungen mit neuen Attraktionen und Events ein Ergebnis zu erzielen, das auf dem hohen Niveau der Vor-Corona-Jahre liegt.“

Insgesamt zählte der Olympiapark im vergangenen Jahr 3,4 Millionen Besucher:innen (Vorjahr: 4,3 Mio.) bei 372 Events an 732 Veranstaltungstagen. Inkludiert sind hier die Spiele und Veranstaltungen des SAP Gardens und das erste Konzert in der Allianz Arena, die bis einschließlich 2027 während der Stadionsanierung als Ausweichspielstätte für Open-Airs dient. Über 1,2 Mio. (Vorjahr: 1,4 Mio.) Menschen nutzten die Freizeit- und Tourismuseinrichtungen. Nicht mitgezählt sind in diesen Zahlen die Abertausenden Münchner:innen und Tourist:innen, die ohne erfasst zu werden, im letzten Jahr den Park besuchten.

„Als Aufsichtsratsvorsitzende danke ich dem gesamten Team der Olympiapark München GmbH, dass es gelungen ist, trotz vielerlei baulicher und wirtschaftlicher Herausforderungen den Olympiapark im vergangenen Jahr so erfolgreich mit Leben zu füllen“, erklärt dazu Bürgermeisterin Verena Dietl und ergänzt: „Für die Landeshauptstadt München ist der Park als Top-Veranstaltungsort, als Hotspot für Freizeitsportlerinnen und -sportler, als touristisches Highlight und als Begegnungs- und Erholungsort überaus wichtig. Auch im Hinblick auf unsere Bewerbung um Olympische Spiele ist der Park – seine Geschichte und Gegenwart – von höchster Bedeutung.“

Das Olympiastadion, das bis zu seiner Schließung im September 2025 im laufenden Betrieb saniert wurde, zählte markt- und sanierungsbedingt deutlich weniger Events als in den beiden Vorjahren. Lediglich das Konzert von Robbie Williams und das Superbloom Festival fanden hier statt. Dafür feierte die Allianz Arena mit dem Konzert von Guns N‘ Roses Premiere. Die Zusammenarbeit mit der Allianz Arena GmbH erwies sich dabei als sehr erfolgreich, wobei die OMG bei den Konzerten als Vertragspartner für die Veranstalter fungiert.

Wie schon 2024 war die Olympiahalle hervorragend gebucht. Konzerte, Shows und andere Veranstaltungsformate lockten über 1,1 Millionen Besucher:innen in Münchens größte Halle. Und auch die Events in den Außenanlagen erzielten mit weit über einer Million Gäste ein sehr gutes Ergebnis, wozu die Eigenveranstaltungen der OMG wie das Osterfest, der Sommernachtstraum, MASH und das Sommerfestival maßgeblich beitrugen.

Im Bereich der Freizeit- und Tourismuseinrichtungen ist die Gesamtbesucherzahl 2025 erwartungsgemäß vor allem durch die Schließung des Olympiaturms zurückgegangen.

„Die Vermarktung und der Betrieb des Parks stellen durch die Sanierung des Turms, des Stadions und ab diesem Sommer des Zeltdaches weiterhin große Herausforderungen für die OMG dar, für die es Lösungen zu finden gilt“, so Marion Schöne. Tatsächlich wurden hierzu 2025 wichtige Weichen gestellt. Unter anderem begann Anfang Dezember mit der Eröffnung der ersten Halle des Munich Action Parks die Transformation des ehemaligen Olympia-Eissportzentrums hin zum neuen Hotspot für Actionsport in München. Bereits im Sommer brachte der Skylift, der während der Sanierung des Olympiaturms als temporärer, alternativer Aussichtspunkt dient, erste Gäste auf über 70 Meter Höhe. Darüber hinaus konnte mit dem Biathlon-Event LoopOne Festival eine neue, attraktive und sehr gut besuchte Veranstaltung für den Olympiapark gewonnen werden. „Bis zum Abschluss aller Sanierungen liegen noch ein paar schwierigere Jahre vor uns. Aber die Perspektive den Park dann wieder umfänglich nutzen zu können und weiter in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, motiviert uns ungemein“, so Marion Schöne.

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