Ostbahnhof: Offener Bruch nach Sturz

Gegen 3 Uhr kam es im Ostbahnhof München zu einer schwerwiegenden Verletzung mit offenen Bruch am Bein.

Ein 31-jähriger Ukrainer lag schlafend am Boden des Haupteinganges, als ein 59-jähriger Deutscher zu ihm trat und mit Fußtritten zu wecken versuchte. Aufgrund des offensichtlich hohen Alkoholisierungsgrades zeigte der Wohnsitzlose keinerlei Reaktion. Ein unbekannter Unbeteiligter ging dazwischen und versuchte den Mann aus Ramersdorf von weiteren Tritten abzuhalten. Dabei kam es zwischen beiden zu einem leichten Gerangel, in dessen Folge der 59-Jährige wegrutschte und ohne direkten Kontakt zu Boden stürzte. Dabei zog sich der Rammersdorfer einen offenen Bruch am Sprunggelenk zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum verbracht.

Gegen den bislang Unbekannten wurde von der Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.