Pasing: Pkw-Fahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle

Am Dienstag, 19.12.2023, gegen 23:55 Uhr, konnte durch eine Streife des Polizeipräsidiums München ein Maserati Pkw mit deutscher Zulassung, der in Pasing im Bereich der Verdistraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, festgestellt werden. Der Pkw sollte daraufhin von der Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden.

Während der Nachfahrt fuhr der Fahrer des Pkws mit überhöhter Geschwindigkeit und überfuhr zudem eine rot-zeigende Ampel. Mit Unterstützung mehrerer Streifen konnte der Pkw schließlich in der Haberlandstraße angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs befand sich der 37-jährige Pkw-Fahrer mit Wohnsitz in München alleine im Fahrzeug. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Zudem konnten bei dem Pkw-Fahrer alkohol- bzw. drogenbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der Tatverdächtige leistete im Rahmen der vor Ort durchgeführten Maßnahmen Widerstand. Im Anschluss sollte der 37-Jährige zur Blutentnahme gebracht werden. Hierbei beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Kräfte verbal, leistete erneut Widerstand und griff diese an. Hierbei wurde niemand verletzt. Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität wurde der Tatverdächtige im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Gegen den 37-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol bzw. Drogen, verbotenem Kraftfahrzeugrennen sowie Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und verschiedener Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt. Der Pkw des 37-Jährigen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I beschlagnahmt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.