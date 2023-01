Pasing: Straßenraub durch Jugendliche

Am Montag, 02.01.2023, gegen 23:45 Uhr, teilte der Mitarbeiter eines Fitnessstudios der

Polizei mit, dass bei ihm zwei junge Männer wären die angaben, ausgeraubt worden zu

sein. Sofort wurde eine Streife zu dem Fitnessstudio geschickt.

Vor Ort konnten ein 17-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger ohne Wohnsitz in

Deutschland und ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen werden. Sie gaben

an, dass sie sich gegen 23:10 Uhr am Pasinger Bahnhofsplatz aufgehalten hätten. Dort

wurden sie von zwei ihnen unbekannten Jugendlichen angesprochen und gingen mit den

beiden zum Hermann-Hesse-Weg. Dort kam schließlich eine Gruppe von mehr als zehn

Jugendlichen auf sie zu.

Einer der Jugendlichen forderte die beiden auf, ihr Geld herauszugeben, was sie aber

nicht taten. Daraufhin fingen die Jugendlichen sofort an gemeinsam mit Fäusten auf die

beiden einzuschlagen, wodurch diese zu Boden gingen. Dort wurden ihnen die

Mobiltelefone, Geldbeutel und mehrere Taschen entrissen. Außerdem wurden sie am

Boden liegend aus der Gruppe heraus getreten. Beide wurden im Kopfbereich leicht

verletzt. Die Täter flüchteten in nördliche Richtung vom Tatort.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Ca. 15-20 männliche Personen, ca. 18 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild,

sportlich, sprachen deutsch mit ausländischem Akzent

– Einer der „Ansprecher“ war ca. 170 cm groß, trug einen Mittelscheitel und einen

dünnen schwarzen Oberlippenbart

– Der andere „Ansprecher“ war ca. 165 cm groß, trug einen hellen Bart und eine

Umhängetasche der Marke Gucci

– Ein Täter trug eine dunkelgrüne Jacke und blaue Jeans sowie einen lockigen, gepflegt

aussehenden braunen Bart

– Ein Täter war 150 cm groß und trug eine weiße Weste

– Ein Täter war etwas kräftiger

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pasinger Bahnhofsplatz und Hermann-

Hesse-Weg (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.