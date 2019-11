Pink Christmas vom 25. November bis 22. Dezember 2019

Auch in diesem Jahr findet unser kleiner, feiner Weihnachtsmarkt im Herzen des

Glockenbachviertels statt. Vom 25. November bis 22. Dezember öffnet Pink Christmas seine

Pforten und macht den idyllischen Stephansplatz zu einem stimmungsvollen, bunten

Highlight der Münchner Adventszeit. Wir freuen uns sehr, Sie zum 15. Mal dazu zu

begrüßen, um gemeinsam eine gut gelaunte Vorweihnachtszeit verbringen zu können!

Kleiner Markt, große Wirkung

Seit 2004 punkten wir mit einer ungewöhnlichen Atmosphäre und einem besonderen

Konzept: Leckerer Glühwein, heiße Spezialitäten und originelle Angebote in weißen

Pagodenzelten, dazu eine Showbühne, auf der DJs, Travestiekünstler oder Sänger

performen. Das Wichtigste ist aber die Mischung der Gäste: Ursprünglich aus der queeren

Community heraus entstanden, ist Pink Christmas mittlerweile Anlaufpunkt nicht nur für

Lesben, Schwule und deren FreundInnen, sondern auch für Weihnachts-Enthusiasten aus

der ganzen Welt, für Nachbarinnen und Nachbarn und natürlich die Partygemeinde des

Glockenbachviertels. Wir sind stolz auf diese Entwicklung, weil wir überzeugt sind, damit

unseren Beitrag zu leisten, das Leben von Lesben, Schwulen, Bi, Trans* und inter* menschen

(LGBTI*) in unseren Gesellschaft selbstverständlicher und „normaler“ zu machen. Ein

stimmungsvolles, friedliches und respektvolles Miteinander – das ist es was wir uns von Pink

Christmas wünschen und das ist auch, was auf diesem Markt seit 15 Jahren möglich ist.

Was gibt´s Neues bei Pink Christmas?

Der Platz ist kein, allzu viel Veränderung ist dort nicht möglich. Aber wir haben heuer am

Showprogramm geschraubt: Um den vielen Wünschen nach mehr Schlagersound entgegen

zu kommen, wird unser bewährter DJ James Munich vier Tage in der Woche, der mit seinem

unwiderstehlichen Christmas-Mix auch an kältesten Tagen ordentlich einheizen. Unsere

Showtage sind Dienstag, Donnerstag und Sonntag, an denen sich um 19 Uhr Stars und

Sternchen der Münchner Szene sich das Mikro in die Hand geben – Entertainment pur! Nicht

zuletzt: Erstmals wird es eine Prosecco-Bar geben, die nicht nur der guten Laune, sondern

auch dem guten Zweck dient. Dazu haben wir unser Pink Christmas-Benefizzelt vergrößert

und spenden den Erlös jedes Glases an die Münchner Aids-Hilfe und anderen sozialen

Organisationen der LGBTI*-Szene Münchens.

Pink Christmas, das bedeutet: Glühwein, Bratwurst, Deko, Budenzauber, Schlager, Show und

einfach eine gute Zeit: Überzeugen Sie sich selbst! Wir möchten Sie herzlich einladen

vorbeizukommen, mitzufeiern und Teil der Pink Christmas-Community zu sein.

Pink Christmas, 25.11. bis 22.12., Stephansplatz München

Mo. bis Fr. 16 bis 22 Uhr, Sa/So. 12 bis 22 Uhr

Showtage: Dienstag, Donnerstag und Sonntag, 19 Uhr

Alle Infos: www.pink-christmas.de