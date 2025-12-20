Pink Floyds „Wish You Were Here“ nach 50 Jahren erstmals auf Platz 1

2025 feiern nicht nur der Queen-Welthit „Bohemian Rhapsody“ und Keith Jarretts Live-Aufnahme „The Köln Concert“ ihr 50-jähriges Jubiläum, sondern auch Pink Floyds Meilenstein „Wish You Were Here“. Anlässlich dieses runden Geburtstags ist eine 50th Anniversary-Edition erschienen, die das legendäre Album um diverse Demos und Bonustracks ergänzt. Den bisherigen Bestwert (Rang vier) toppt das Werk nun deutlich und führt erstmals die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an. Die Rock-Ikonen von Pink Floyd landen damit ihre neunte Nummer-eins-Platte – und nach „Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII“ die zweite Spitzenplatzierung binnen weniger Monate.

Mit Vorwochensieger Depeche Mode („Memento Mori: Mexico City“, vier) ist eine weitere britische Kultband prominent vertreten. Die Synthie-Pop-Formation rangiert hinter US-Superstar Taylor Swift („The Life of a Showgirl”, zwei) und Rapper Felix Blume („Kanzler (Frührentnertape Vol. 1)“, drei). Neu in der Top 20 sind außerdem Aymen & Amo alias Aymo („Aymo“, zehn) und Lord Of The Lost („OPVS Noir Vol. 2”, 13).

Bereits über die Hälfte der Single-Charts besteht aus Weihnachtssongs. Neben den drei Topsellern „Last Christmas“ (Wham!, eins), „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey, zwei) und „Rockin‘ Around The Christmas Tree“ (Brenda Lee, drei) sind drei Festtagslieder erstmals dabei: Rea Garveys „Happy Christmas” (55), Olivia Deans „The Christmas Song” (59) und Darlene Loves „All Alone On Christmas” (85). Für den höchsten New Entry zeichnet die Dance-Nummer „Turn The Lights Off“ von Kato feat. Jon (47) verantwortlich.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.