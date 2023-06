Premiere in München: Intelligentes Licht im Regeleinsatz

Das Baureferat hat den Menagerieweg in Nymphenburg und den Ludwigsfelder Fußweg in Allach-Untermenzing mit einer adaptiven, bewegungsabhängigen Beleuchtung ausgestattet. Es sind die ersten regulären Einsätze dieser intelligenten, sparsamen und bedarfsgerechten Beleuchtungstechnologie in München. Zuvor hatte das Baureferat sie in einem Feldversuch in Freiham Nord erprobt. Die adaptive Beleuchtung ist im „Ruhezustand“ energiesparend gedimmt und wird erst aktiviert, wenn sich Personen nähern.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden betont: „Unser Ziel ist es, Licht- emissionen und Energieverbrauch zu reduzieren, gleichzeitig aber das Sicherheitsniveau für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Das gelingt mit Hilfe von energieeffizienten und intelligenten LED-Leuchten. Indem Licht nur brennt, wenn sich Menschen dort aufhalten, sparen wir Strom und tun nachtaktiven Insekten etwas Gutes. München leuchtet – im Fall der intelligenten LEDs aber nur bei Bedarf.“

Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer sagt: „Zu Fuß und auf dem Rad sorgt die intelligente Lichtsteuerung auf dem Ludwigsfelder Fußweg für gute Sicht und für ein hohes Sicherheitsgefühl, das ist mir persönlich ebenfalls wichtig. Die adaptive Beleuchtung leistet damit Beiträge zum Klima- und Artenschutz sowie zur Sicherheit in unserer Stadt. Wir werden den Einsatz dieser Technologie in der Straßenbeleuchtung weiter vorantreiben.“

Der Menagerieweg mündet nach Osten in die Margarethe-Danzi-Straße. Die Strecke ist Teil der „Radlstammstrecke“ Hauptbahnhof – Laim – Pasing und wurde 2015 als erster Radweg Münchens mit LED-Beleuchtung der 1. Generation ausgestattet. Diese Beleuchtung wurde nun auf einer Länge von rund 1,4 Kilometer durch moderne, blendfreie und noch energieeffizientere LED-Leuchten ausgetauscht.

Der etwa 650 Meter lange Ludwigsfelder Fußweg verbindet auf Höhe Spiegelbergstraße die Ludwigsfelder Straße mit der Krauss-Maffei-Straße. Bisher kamen dort Kofferleuchten mit Natriumdampfniederdrucklampen zum Einsatz, die ersetzt werden mussten.

Die intelligente Regelung der neuen, miteinander kommunizierenden LED-Leuchten stellt sicher, dass die Straßen beziehungsweise Wege vor und hinter Passant*innen hell ausgeleuchtet sind. Befindet sich keine Person im Erfassungsbereich der Sensoren, wird das Licht automatisch und sukzessive reduziert. Eine Restlichtmenge bleibt erhalten, um auch von weitem sichtbar zu sein – eine für das Sicherheitsempfinden wichtige Komponente. Die Installation der neuen Leuchten ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

Im Dezember 2022 hat der Stadtrat das Baureferat beauftragt, zukünftig beim Bau und beim Umrüsten von Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Wegen in Park- und Grünanlagen LED-Technik mit adaptiver Steuerung einzusetzen, wo dies technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Damit folgte der Stadtrat der Empfehlung der Technischen Universität München, die den vom Baureferat umgesetzten Pilotversuch mit adaptiver Beleuchtung in der Grünanlage „Grünfinger“ in Freiham ausgewertet hat. Befragungen haben eine hohe Bürgerakzeptanz aufgezeigt.