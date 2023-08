Radfahrer erfasst aussteigenden Fahrgast und flüchtet

Am Freitag, 25.08.2023, gegen 17:10 Uhr, stieg eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München an der Haltestelle „Von-der-Tann-Straße“ aus einem Linienbus, welcher in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war aus. Baustellenbedingt musste der Bus einige Meter vor der Haltestelle direkt am Fahrradweg anhalten.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein bislang unbekannter Radfahrer mit einem City-Bike in zügiger Geschwindigkeit. Der Radfahrer rief warnende Worte (3x „Attenzione“) ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren und streifte die 76-Jährige, sodass diese zu Sturz kam. Die 76-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.