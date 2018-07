Ramersdorf: Schmuck auf Friedhof gefunden

Bereits am Samstag, 26.05.2018, gegen 14.15 Uhr, wurde durch zwei Friedhofsbesucherinnen am Neuen Südfriedhof eine auffällige Beobachtung gemacht. Sie hatten im Gras eine blaue Schmuckschatulle samt Inhalt gefunden. In der Schatulle befanden sich mehrere hochwertige Schmuckstücke.

Die Finderinnen kontaktierten sofort die Friedhofswärter, die wiederum die Polizei informierten.

Bisher konnte kein rechtmäßiger Besitzer ermittelt werden. Weiter ergeben sich auch keine Hinweise, dass eine Straftat zur Erlangung des Schmucks, vorliegt.

Zeugenaufruf:

Wer kennt den Schmuck, bzw. den Inhaber des Schmucks oder kann sachdienliche Hinweise geben?

Wer hat im angegebenen Zeitraum am Neuen Südfriedhof an der Hochäckerstraße in München Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter folgendem Link sind die Schmuckstücke einsehbar: