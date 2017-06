Rapper KC Rebell und Summer Cem mit maximalem Charterfolg

23.06.2017. – Solo standen sie bereits an der Spitze, gemeinsam dagegen noch nie. Das ändern KC Rebell und Summer Cem nun und holen aus den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, das „Maximum“ heraus. Die beiden HipHopper folgen auf Genre-Kollege Bushido, der seinen „Black Friday“ an die siebte Stelle verlegt. Den Deutschrap-Erfolg macht Nimo („Kiki“, vier) komplett, der sich im Vergleich zum Vorgänger „Habeebeee“ (zehn) deutlich steigert.

Michael Patrick Kelly geht zurück zu seinen Wurzeln und tritt auf Rang fünf zum „iD“-Check an. Das ehemalige Kelly Family-Mitglied ist auch bei der TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol.4“ beteiligt, die von vier auf zwei steigt und sogar Helene Fischer („Helene Fischer“, drei) überrundet.

Das siebte Top Ten-Album von Nickelback heißt „Feed The Machine“ und startet auf Platz sechs. Seit ihrem Smash-Hit „How You Remind Me“ waren die Kanadier rund 500 Mal in den Offiziellen Deutschen Charts vertreten.

Die Single-Spitze ist dank Luis Fonsi feat. Daddy Yankee („Despacito“) weiterhin bester Laune. Noch eine Woche, dann könnten die Puerto-Ricaner zum zehnten Mal das Feld anführen. Robin Schulz feat. James Blunt („OK) und Imagine Dragons („Thunder”) holen die weiteren Medaillen.

„Wild Thoughts“ hegen DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller, die sich ihren Traum vom höchsten Neueinstieg an fünfter Stelle erfüllen. Der Kreuzberger Ufo361 rappt auf Platz 16 über sein „Nice Girl 2.0“. KC Rebell & Summer Cem haben neun Tracks in der Hitliste geparkt, darunter ihren „Murcielago“ (25).

Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert VIVA jeden Freitag mit Live-Gästen um 17 Uhr in der „VIVA Top 100“-Show auf Facebook. Ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts auf www.viva.tv veröffentlicht. Sonntags zwischen 12 und 14 Uhr zeigt VIVA die „VIVA Top 100“-Show im TV.

