Check in auf Platz 1: Johannes Oerding stürmt mit „Hotel“ die Charts

Johannes Oerding blickt auf eine kreative Pause zurück, während der er viel gereist ist und neue Eindrücke gewinnen konnte. Nun macht der Singer-Songwriter in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, da weiter, wo er aufgehört hat: ganz oben. Mit „Hotel“ checkt er direkt an der Spitze ein und feiert sein drittes Nummer-eins-Album nach „Konturen“ und „Plan A“ sowie bereits sein sechstes Top-10-Werk. Die Vorwochensieger von BTS („Arirang“) ziehen sich auf den Silberplatz zurück.

Erst am Montag stieß Wolfgang Niedecken auf seinen 75. Geburtstag an – ein „Paar Daach spääder“ begeht er auf Rang vier nun das 50. Jubiläum seiner Kultband BAP. Neben den Kölschrock-Legenden debütieren auch Sängerin Raye („This Music May Contain Hope.“, drei), die Rapper Chapo102 & 102 Boyz („Fahrt ins Blaue“, sechs) und Kanye West („Bully“, neun) sowie die Heavy-Metal-Gruppe Black Label Society („Engines Of Demolition“, zehn) in der Top 10. Dank neuer Re-Releases sind Die Ärzte („Nach uns die Sintflut“, fünf) wieder dabei bzw. Queen mit ihrem zweiten Album „Queen II“ (sieben) erstmals platziert.

In den Single-Charts triumphiert Zara Larsson („Lush Life“, eins) vor Dominic Fike („Babydoll“, zwei) und den letztwöchigen Abräumern BTS („Swim“, drei). Während Aymen & Amo alias Aymo („Que pasa“, acht) und Lacazette, Samra & Venti („Tox“, zwölf) die höchsten New Entries einstreichen, hüpft Rolf Zuckowskis „Stups, der kleine Osterhase“ von der 53. an die 31. Position.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.