Recyceltes Plastik bekommt eine neue Bestimmung – Fotoliner Ocean Rucksäcke vorgestellt

Von jedem Rucksack weiß Rollei genau, wie viele Flaschen dafür recycelt worden sind. Laut Geschäftsführer Thomas Güttler eine „schöne Motivation für Kund*innen, etwas Gutes zu tun“. Zusätzlich unterstützt Rollei dabei die Organisation „Ozeankind“, die bei jedem verkauften Rucksack im ersten Monat eine Spende in Höhe von 5 Euro erhält.

Der Fotozubehör-Hersteller bringt die neue Fotorucksack-Serie Fotoliner Ocean auf den Markt und somit seine ersten Fotorucksäcke mit Material aus bis zu 49 recycelten Plastikflaschen. Rollei will bei der Herstellung seiner Produkte dem Umweltschutz eine höhere Priorität einräumen und das ist bereits bei der neuen Rucksack-Serie Fotoliner Ocean zu merken.

Fünf Modelle und drei neue Farben wird es geben. Hierbei bringt Rollei diese Modelle auf den Markt: den Slingbag in Schwarz, Grau oder Petrol sowie den Fotoliner Ocean Mini Rucksack in Schwarz. Von dort steigern sich die Größen über den Fotoliner M, L (auch jeweils erhältlich in Schwarz, Grau und Petrol) bis zum größten Rucksack und dem Highlight der Serie – dem Fotoliner Ocean Pro.

Die Einteilung der Kamera-Hauptfächer aller Modelle ist absolut flexibel, da die Trennwände über Klettverschlüsse verfügen. Eine Stativhalterung ist ebenfalls bei jedem Rucksack inkludiert und sie alle kommen mit einem praktischen Regenschutz, der sich in der Unterseite des Rucksacks verbirgt. Außerdem werden die Rucksäcke umweltfreundlich in einem schicken Stoffbeutel namens „Nonwaver“ geliefert.