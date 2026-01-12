Red Bull München feiert deutlichen Heimsieg gegen die Iserlohn Roosters

RBM – IEC 6:0 | McKenna: „Es war eine starke Teamleistung”

Sonntag, 11. Januar 2026. Der EHC Red Bull München setzte sich am 39. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die Iserlohn Roosters mit 6:0 (2:0|1:0|3:0) durch und machte damit das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt. Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielte Jeremy McKenna seinen ersten Dreierpack in der DEL. Konrad Abeltshauser, Markus Eisenschmid und Adam Brooks trafen außerdem für die Mannschaft von Trainer Oliver David. Antoine Bibeau durfte seinen dritten Shutout in dieser Saison bejubeln.

Spielverlauf

Die Red Bulls erwischten einen Start nach Maß: Zunächst versenkte McKenna einen knallharten Handgelenkschuss im Kreuzeck (3.), ehe Abeltshauser mit einem Kracher von der blauen Linie auf 2:0 erhöhte (7.). Auch nach dem Doppelschlag kontrollierte München das Spiel, eine höhere Führung verhinderte Roosters-Goalie Hendrik Hane. Auf der anderen Seite waren die Gäste bei ihren seltenen Vorstößen durchaus gefährlich. Die beste Gelegenheit von Daniel Fischbuch vereitelte Bibeau per Glanzparade (20.). Mit 2:0 ging es in die Kabine.

Der viermalige deutsche Meister hatte im Mittelabschnitt alles im Griff, agierte in der Offensive aber nicht mehr so konsequent wie vor der Pause. Dennoch musste Hane gegen Veit Oswald (23.) und Philipp Krening (30.) zweimal stark reagieren, um den dritten Münchner Treffer zu verhindern. In der 36. Minute war der Torhüter der Gäste dann chancenlos, weil die Red Bulls im Powerplay sehenswert kombinierten: Eisenschmid zog nach dem harten Querpass von Taro Hirose direkt ab und traf neben den Pfosten zum 3:0. Das war auch der Stand nach 40 Minuten.

Im letzten Drittel setzte erneut McKenna das erste Ausrufezeichen: Der Kanadier überraschte Hane aus spitzem Winkel und stellte auf 4:0 (43.). Die schnelle Iserlohner Antwort durch Colin Ugbekile vereitelten Bibeau und der Pfosten (45.), kurz darauf scheiterte auch Tyler Boland am Gestänge (47.). Viel mehr ließen die Red Bulls allerdings nicht zu – und in der Offensive präsentierte sich das Team von Trainer Oliver David weiterhin torhungrig: Brooks vollendete nach Traumpass von Hirose zum 5:0 (50.). McKenna fälschte in der 57. Minute sogar zum 6:0-Endstand ab – und machte damit neben seinem Dreierpack auch den höchsten Münchner Heimerfolg dieser DEL-Saison perfekt.

Jeremy McKenna:

„Wir haben das Spiel heute dominiert. Es war eine starke Teamleistung. Ich freue mich sehr über den Sieg und dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte.“



Tore:

1:0 | 02:12 | Jeremy McKenna

2:0 | 06:58 | Konrad Abeltshauser

3:0 | 35:55 | Markus Eisenschmid

4:0 | 42:30 | Jeremy McKenna

5:0 | 49:03 | Adam Brooks

6:0 | 56:30 | Jeremy McKenna

Zuschauer:

10.796