Rund 860.000 Besucher*innen beim Tollwood Sommerfestival

Mit rund 860.000 Menschen beim Sommerfestival knüpft Tollwood an die Zahlen der vergangenen Jahre an – 140.000 Besucher*innen in der Musik-Arena.

Menschen recken die Arme in die Luft, das Gegenüber mit dem Handy in der Hand ruft: „Stückchen links, die Arme höher – jetzt passt es.“ Das Bild mit dem Mond ist im Kasten. Ein Moment eingefangen auf dem Tollwood Sommerfestival, das seit 16. Juni 860.000 Menschen besucht haben. Damit knüpft Tollwood an den schönen Erfolg vom vergangenen Jahr an. Sie haben entspannte Sommertage und -abende auf dem bunten Gelände im Olympiapark genossen. Sie sind zwischen den rund 160 Marktständen gebummelt, sind kulinarisch um die Welt gereist von Ungarn über Tibet, Thailand, nach Peru und Mexiko. Sie haben im Amphitheater gestaunt und gelacht. Und sie haben die Eröffnung des Sommerfestivals erlebt – mit einer beeindruckenden Drohnen-Inszenierung zum Festival-Motto „Wasser – pures Leben“. „Das ist das Schöne am Tollwood: Hier treffen sich Freunde und Familien, sie genießen eine Auszeit vom Alltag“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin des Tollwood Sommerfestivals. Sie zieht eine positive Bilanz: „Es waren vier friedliche und fröhliche Wochen mit einem abwechslungsreichen Programm, das unsere Besucher*innen begeistert hat.“ Gut 500 Veranstaltungen, 90 Prozent davon bei freiem Eintritt, haben die Menschen auf dem Tollwood Sommerfestival unterhalten. Und in der Musik-Arena waren mehr als die Hälfte der 30 Konzerte ausverkauft.

Kultur für alle

Abends im Amphitheater: Menschen warten gespannt auf den Hochseilakt von Les Filles du renard pâle. Oder sie lachen über die komischen Zaubertricks des Magier-Duos Siegfried & Joy. Oder sie beobachten, wie eine Tänzerin ein riesiges Pferd zähmt – bei „Le Chevâl“ von Cie Paris Bénarès. Es sind die ungewöhnlichen Inszenierungen, die das Publikum in das offene Theater und auf den Hügel locken. Denn auch die Plätze im Gras waren Abend für Abend besetzt.

Eingebettet sind die Veranstaltungen in den „Markt der Ideen“ und die bio-zertifizierte Gastronomie: Da gibt es T-Shirts mit eigens designten Baum-Skizzen bei „Lifetree“ – der Marktstand von Martin Benedek wurde als „schönster Marktstand 2023“ ausgezeichnet. Farbenprächtige Kleider passend zu den warmen Temperaturen, Schmuck, Kork-Produkte – die Menschen bummeln und stöbern. Und die Standbetreiber*innen zeigen sich zufrieden mit diesem Tollwood Sommerfestival. „Es ist schön, Teil der Tollwood-Gemeinschaft zu sein“, sagt beispielsweise Martin Benedek.

Das loben auch viele Künstler*innen, die seit 16. Juni die Musik-Arena gerockt haben. „Danke Tollwood“ – formulieren sie immer wieder. Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys haben wie auch die Fantastischen Vier gleich zweimal die Musik-Arena komplett ausverkauft. Legende Tom Jones und Bonnie Tyler & Chris Norman haben das Publikum ebenso begeistert wie die Spider Murphy Gang gemeinsam mit der Münchener Freiheit. Beim Konzert mit Grammy-Preisträger Jacob Collier sangen die Menschen mit strahlenden Gesichtern mit. Als Konstantin Wecker und Reinhard Mey Hand in Hand „Es ist an der Zeit“ von Hannes Wader sangen, war die gemeinschaftliche Gänsehaut in der Musik-Arena spürbar. Jeder Abend war anders, aber einen gemeinsamen Nenner gab es immer: die einzigartige Stimmung im Zelt. Mathias Schaettgen, zuständig für das Line-Up in der Musik-Arena zieht Bilanz: „Die Besucher lieben einfach die Tollwood Musik-Arena, und auch die Künstler*innen waren ausnahmslos begeistert von der Atmosphäre. Konzerte bei Tollwood sind ein unvergessliches Erlebnis – für alle Beteiligten.“ Das zeigen auch die Kommentare in den sozialen Medien: „Mega, grandios, toll, Wahnsinn!“

Schon jetzt an 2024 denken

Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Beth Hart kamen 2023 über 140.000 Besucher*innen in die Musik-Arena. Für Mathias Schaettgen, zuständig für das Line-Up in der Musik-Arena, sind die Zahlen nicht alleine entscheidend. Er sagt: „Uns ist es gelungen, ein breit gefächertes Programm anzubieten. Von brandaktuellen Künstler*innen bis zu alten Hasen; von nationalen Größen bis zu internationalen Top Stars.“ Schon jetzt haben viele namhafte Künstler*innen ihr Interesse für 2024 angemeldet. Mathias Schaettgen betont: „Der enorme Erfolg dieses Sommers ist uns ein Ansporn.“ Die ersten Termine fürs Tollwood Sommerfestival 2024, das vom 21. Juni bis 21. Juli 2024 stattfindet, stehen bereits fest: Am 11. Juli 2024 laden Schmidbauer & Kälberer nochmals Hannes Ringlstetter ein; einen Tag später feiern Schmidbauer & Kälberer ihr 15-Jähriges auf Tollwood; am 19. Juli 2024 kommt der Rapper FiNCH, und PUR bestreiten am 21. Juli 2024 das Finale des Tollwood Sommerfestivals 2024.

Bereits am 23. November öffnet das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese. Ein besonderes Highlight: „Limbo Unhinged“ im Spiegelzelt.