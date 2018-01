Schlafender Kolumbianer bestohlen – Polizist ertappt Dieb auf frischer Tat

München – Lkr. Starnberg – Einen 30-Jährigen, der in einer Richtung Starnberg fahrenden S-Bahn (S6) am Sonntagmorgen (14. Januar 2018) offensichtlich auf Diebestour unterwegs war, konnte ein Polizeibeamter auf frischer Tat festnehmen.

Ein 30-jähriger Eritreer fuhr mit der S6 kurz nach sechs Uhr vom Münchner Hauptbahnhof in Richtung Starnberg. In der S-Bahn befand sich u.a. auch ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums München. Dieser beobachtete auf dem Heimweg vom Dienst den Eritreer, wie er in der S-Bahn auf und ab ging, seinem Verhalten nach ganz offensichtlich um nach einem geeigneten Opfer Ausschau zu halten. Kurz vor Starnberg entwendete der 30-Jährige einem alkoholisierten, schlafenden 32-jährigen Kolumbianer während der Fahrt dessen Mobiltelefon, Geldbörse und Ohrstöpsel aus der Jacke. Der Polizeibeamte stellte den Dieb auf frischer Tat und übergab ihn an informierte Kollegen der PI Starnberg.

Nachdem die Bundespolizei über den Sachverhalt unterrichtet worden war, nahm sich eine Steife dem offensichtlichen Dieb an. Bei der späteren Durchsuchung auf der Wache wurden vier Fahrscheinreklamationen aufgefunden, die den Schluss nahe legen, dass der Eritreer des Öfteren ohne Fahrschein unterwegs war. Auch für die Fahrt vom 14. Januar konnte der Asylbewerber, gegen den schon mehrfach wegen Ticketverstößen ermittelt worden war, keinen Fahrschein vorlegen.

Gegen den 30-jährigen Eritreer wird nun von der Bundespolizei wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Erschleichen von Leistungen ermittelt.