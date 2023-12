Schmidbauer & Kälberer laden ein: SchmidbauerS am 12.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Seit 15 Jahren sind sie aus dem Line-Up der Musik-Arena nicht mehr wegzudenken: Werner Schmidbauer und Martin Kälberer mit ihrem Programm „Schmidbauer und Kälberer laden ein …“. Dieses Jubiläum wird gefeiert: 30 Jahre nach Veröffentlichung des ersten SchmidbauerS-Albums hat Werner Schmidbauer die Band wieder zusammengeholt, um nach zehn-jähriger Pause ein neues Studioalbum mit dem Titel „Mia san oans“ aufzunehmen. Im Sommer 2024 werden sie dann sozusagen als eigener „Jubiläums-Gast“ ihrer Reihe die Musik-Arena rocken. 15 Tollwood Festivals in Folge erfolgreich zu bespielen ist einzigartig und bislang von anderen unerreicht. Schreiben wir die Geschichte weiter.

Wer doppelt feiern möchte, kann bereits am 11. Juli 2024 in der Musik-Arena in Erinnerungen schwelgen: An diesem Abend laden Schmidbauer und Kälberer Hannes Ringlstetter in die Musik-Arena ein.

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

