Schrobenhausener Spargelsaison 2026 feierlich am Viktualienmarkt eröffnet

Mit einem festlichen Auftakt ist am Mittwoch, 1. April 2026, auf dem Viktualienmarkt die diesjährige Saison des Schrobenhausener Spargels eröffnet worden. Bei frühlingshaften Temperaturen versammelten sich bereits am Vormittag zahlreiche Besucherinnen und Besucher, Erzeuger sowie geladene Gäste vor dem Der Pschorr, um dem traditionellen Ereignis beizuwohnen, das alljährlich den kulinarischen Frühling in der Landeshauptstadt einläutet.

Eingeladen hatte der Spargelerzeugerverband Südbayern e.V., der gemeinsam mit regionalen Spargelbauern die Bedeutung des Schrobenhausener Spargels als hochwertige Spezialität aus der Region unterstrich. Pünktlich um 11 Uhr erreichte die Veranstaltung ihren Höhepunkt: Der symbolische Spargelanstich, der als offizieller Startschuss der Saison gilt.

Diesen vollzogen in diesem Jahr die amtierende Spargelkönigin Franziska Schweiger, die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sowie die Vorsitzende des Verbandes, Claudia Westner. Unter dem Beifall der Anwesenden stachen sie gemeinsam die ersten Spargelstangen der Saison – ein traditionsreicher Moment, der die enge Verbindung von Landwirtschaft, regionaler Identität und bayerischer Genusskultur symbolisiert.

Im Anschluss an die offizielle Zeremonie lud der Wirt des Pschorr geladene Gäste zu einem gemeinsamen Spargelessen ein. Serviert wurde selbstverständlich frisch gestochener Schrobenhausener Spargel, klassisch und zugleich raffiniert zubereitet. In geselliger Atmosphäre bot sich dabei Gelegenheit zum Austausch zwischen Politik, Landwirtschaft und Gastronomie.

Auch für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher des Viktualienmarkts war die Saisoneröffnung ein besonderes Erlebnis. Viele nutzten die Gelegenheit, sich direkt vor Ort mit dem ersten Spargel einzudecken oder die frische Delikatesse an den Marktständen zu probieren. Der Schrobenhausener Spargel, bekannt für seine hervorragende Qualität, seinen feinen Geschmack und seine regionale Herkunft, genießt seit Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf weit über Bayern hinaus.

Mit der feierlichen Eröffnung hat nun eine der beliebtesten kulinarischen Zeiten des Jahres begonnen. Bis zum traditionellen Saisonende am Johannistag im Juni wird der Spargel wieder aus den Küchen der Region nicht wegzudenken sein – als klassisches Gericht ebenso wie in modernen Interpretationen der gehobenen Gastronomie.