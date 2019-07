Släpstick – Eine Hommage an die Stummfilmära – 01.08. bis 04.08.2019 im Prinzregententheater

In einer Hommage an die Zeit der Stummfilmära macht „Släpstick“ auf anrührende und liebevoll-spielfreudige Weise dem Genre des Stummfilms und seinen unvergesslichen Vertretern wie Charlie Chaplin, den Marx Brothers oder Laurel und Hardy größte Ehre. „Wer in dieser grandiosen Musik-Comedy-Show gewesen ist, kann sich glücklich schätzen und behaupten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein“, lobt die Presse die originelle Ansammlung von musikalischen und komödiantischen Einlagen in bester Slapstick-Tradition, stets modern interpretiert.

Fünf niederländische Vollblutmusiker und Absolventen renommierter Konservatorien und Hochschulen ihres Landes vereinen dabei feinsinnig komödiantisches Spiel und bravouröse Musikalität – und dasauf über 100 Instrumenten. Und so versetzt die Musik-Theater-Gruppe sowohl das Publikum als auchdie Kritiker in Staunen: Für die außergewöhnliche Kunstfertigkeit ihrer facettenreichen Show gelanges den Musikern den Wettbewerb um den begehrten „Spirit of the Fringe Award“ beim Internationalen Fringe Festival 2017 in Edinburgh für sich zu entscheiden. Diese perfekte und höchst unterhaltsame Mischung aus Filmeinspielungen der alten Klassiker, musikalischer Virtuosität, zwerchfellerschütternder Körperkomik und nostalgischer Verbundenheit in Anlehnung an die reiche Tradition dieser Kunstformist schlichtweg „so beeindruckend wie komisch“ (The List).

Preise: € 56 | 49 | 44 | 39

Alle Termine im Überblick:

Donnerstag, 1. August 2019, 20:00 Uhr, Prinzregententheater

Freitag, 2. August 2019, 20:00 Uhr, Prinzregententheater

Samstag, 3. August 2019, 20:00 Uhr, Prinzregententheater

Sonntag, 4. August 2019, 20:00 Uhr, Prinzregententheater

