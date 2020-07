Stadtgebiet München – Drei Fälle des Trickbetrugs mittels Enkeltrick

Am Mittwoch, 08.07.2020, gegen 10:30 Uhr, wurde eine 84-jährige Münchnerin im Bereich

des Prinzregentenplatzes (Bogenhausen) durch einen unbekannten Mann angerufen. Die

Rentnerin glaubte ihren Schwiegersohn zu erkennen. Dieser gab an, er habe eine

Eigentumswohnung gekauft und eine Anzahlung in Höhe von 25.000 Euro geleistet. Nun

sei es jedoch zu Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Der angebliche Schwiegersohn

sitze gerade beim Notar und müsse dort eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da

ansonsten die Anzahlung verloren gehen würde.

Gegen 11:30 Uhr kam ein angeblicher Bote des Notars vorbei und die Rentnerin übergab

einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie eine geringe Menge an Schmuck.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, hatte dunkle Haare, keinen Bart und

keine Brille. Er trug ein weiß-blaues Hemd und eine hellblaue Jeans.

Fall 2:

Am Mittwoch, 08.07.2020, gegen 16:15 Uhr, wurde eine 85-jährige Münchnerin im Bereich

des Agricolaplatzes (Laim) von einer unbekannten Frau angerufen, welche die Rentnerin

als „Oma“ ansprach. Die 85-Jährige sprach daraufhin die Anruferin mit dem Namen der

echten Enkelin an. Diese bat nun die Seniorin nach der Ersteigerung eines Hauses um

einen Kredit.

Die Betrügerin gab an, sie befände sich in der Zentralbank in der Nymphenburger Straße

und konnte die 85-Jährige so überreden, einem angeblichen Fahrer der Zentralbank Geld

und Schmuck in fünfstelliger Höhe zu übergeben. Die Übergabe erfolgte um ca. 17:00

Uhr.

Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, schwarze Haare, er wird als südländischer Typ

beschrieben; er trug ein weiß-blaues Hemd, eine Jeans und eine Mund-Nasen-Maske.

Fall 3:

Am Mittwoch, 08.07.2020, gegen 12:45 Uhr, erhielt eine 84-jährige Rentnerin, wohnhaft

im Bereich des Leuchtenbergrings (Berg am Laim) einen Anruf von einer unbekannten

Person, welche sich als ihre Enkelin ausgab. Sie erzählte der Seniorin, dass sie einen

Wohnungskauf getätigt habe und daher Bargeld benötige.

Durch geschickte Gesprächsführung wurde die 84-Jährige dazu gebracht, bei mehreren

Banken Bargeld abzuheben. Weiterhin erhielt die Rentnerin einen Anruf von einem

angeblichen Bankmitarbeiter, welcher erklärte, dass sie die fünfstellige Summe per

Blitzüberweisung wieder zurückerhalten würde. Die 84-Jährige könne dies am nächsten

Tag bei der Bank nachprüfen. Die Enkelin gab in einem weiteren Gespräch an, dass ein

Mann vorbeikommen würde und das Bargeld stellvertretend abholen werde.

Die Seniorin übergab das Bargeld in einem Briefkuvert an den Abholer.

Bei allen drei Fällen hat das Kriminalfachdezernat 3 AG-Phänomene die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den angegebenen Bereichen des

Prinzregentenplatzes (Bogenhausen), Agricolaplatzes (Laim) und des Leuchtenbergrings

(Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen

stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 –AG Phänomene, Tel. 089/2910-0,

oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Kriminalpolizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, angeblichen

Verwandten, die sich lediglich telefonisch melden, für etwaige Investitionen Geldbeträge

zur Verfügung zu stellen. Die Angerufenen sollten unbedingt Rücksprache mit

Vertrauenspersonen halten bzw. sich direkt an die Polizei wenden.

Die Tipps Ihrer Münchner Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte

ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen

Rücksprache. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Ändern Sie Ihren Eintrag im Telefonbuch, indem Sie Ihren Vornamen abkürzen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig

vorkommt: Notrufnummer 110.