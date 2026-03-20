Starkbierfest 2026 beim Giesinger Bräu: Besucherrekord, politischer Rückenwind und starkes Signal für die Wiesn

Das Starkbierfest 2026 beim Giesinger Bräu ist mit einem deutlichen Besucherplus und einem starken politischen Signal zu Ende gegangen. Dank der verlängerten Laufzeit konnte die Münchner Traditionsbrauerei rund 30 Prozent mehr Gäste begrüßen als im Vorjahr: Insgesamt feierten 15.000 Besucherinnen und Besucher im WERK2. Neben dem bewährten Konzept aus Starkbier, bayerischer Küche und Live-Musik setzte das diesjährige Fest erneut auf ein vielfältiges Rahmenprogramm – von traditionellen Abenden bis hin zu neuen Formaten. Damit unterstreicht der Giesinger Bräu einmal mehr seine Kompetenz in der Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen in München.

Bürgerbegehren als politisches Highlight

Ein besonderer Höhepunkt war der Start des Bürgerbegehrens „Giesinger Bräu auf die Wiesn“. Ziel ist es, dem Giesinger Bräu künftig die Teilnahme am Oktoberfest zu ermöglichen. In den ersten Wochen konnten bereits über 10.000 Unterschriften gesammelt werden – ein starkes Signal aus der Stadtgesellschaft. Insgesamt werden knapp 33.000 Stimmen benötigt (drei Prozent der 1.094.823 Münchner Wahlberechtigten). Auch politisch stößt das Anliegen auf breite Unterstützung: Die Münchner OB-Kandidaten haben – mit Ausnahme des amtierenden Oberbürgermeisters – das Bürgerbegehren unterzeichnet.

„Wir spüren deutlich, dass unser Anliegen nicht nur bei den Münchnerinnen und Münchnern, sondern auch in der Politik auf offene Ohren trifft. Das gibt uns Rückenwind für die kommenden Wochen“, sagt Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer des Giesinger Bräu.

Ziel: 40.000 Stimmen bis zum Jubiläum

Die Brauerei zeigt sich zuversichtlich, die benötigten Stimmen zeitnah zu erreichen. Ziel ist es, 40.000 Unterschriften spätestens bis zur 20-Jahr-Feier am 24. Juli 2026 zu sammeln. Der aktuelle Stand kann jederzeit online eingesehen werden: https://giesinger-braeu-auf-die-wiesn.onepage.me/

Mit Blick auf die anstehende Stichwahl um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters wünscht der Giesinger Bräu beiden Kandidaten viel Erfolg. Gleichzeitig betont das Unternehmen die Bedeutung politischer Unterstützung (siehe Bürgerbegehren) für lokale Brauereien und deren Rolle auf dem Oktoberfest:

„Für uns ist entscheidend, dass auch künftig Raum für Münchner Brauereien bleibt, die fest in der Stadt verwurzelt sind. Wer diese Perspektive teilt, setzt aus unserer Sicht ein wichtiges Zeichen für Vielfalt und Fairness auf der Wiesn“, so Marx.

Starkbierfest als Beleg für Leistungsfähigkeit

Das Starkbierfest 2026 hat erneut gezeigt, dass der Giesinger Bräu nicht nur für handwerklich gebraute Biere steht, sondern auch für professionelle Veranstaltungsformate mit hoher Besucherzahl. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Festes und dem starken Start des Bürgerbegehrens blickt die Brauerei optimistisch auf die kommenden Monate – mit dem klaren Ziel, künftig eine noch relevanterer Bestandteil der Münchner Bierkultur zu sein.