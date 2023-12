Status Quo + Canned Heat – 08.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena 2024

Zwei legendäre Bands an einem Abend: Am 8. Juli 2024 begegnen sich Canned Heat und Status Quo in der Tollwood Musik-Arena.

Canned Heat ist zum ersten Mal zu Besuch bei Tollwood und fasziniert die Menge mit ihrer Liebe zum Blues. 50 Jahre und 40 Alben nach ihrer Gründung rocken sie wie am ersten Tag. Ob „On The Road Again“ oder „Let’s Work Together“, mit ihrer Musik beeindrucken sie ihr Publikum immer wieder.

Als eine der erfolgreichsten und langlebigsten Rockgruppen ist Status Quo aus der Musikszene nicht wegzudenken. Mit Cover-Songs wie „In The Army Now“ oder eigenen Liedern wie „Whatever You Want“, können sie alles rocken.

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

ZEIT

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

Tickets: www.muenchenticket.de