Streit um Schuhe auf den Sitz – 20-Jähriger wird handgreiflich

München / Taufkirchen – Am Mittwoch (14. November 2018) gerieten zwei Männer in einer S3 in Streitigkeiten, da einer der beiden seine Füße auf einen Sitz gelegt hatte. Dieser griff den Anderen daraufhin an und musste durch Zeugen zurückgezogen werden. Die Bundespolizei ermittelt.

Ein 20-jähriger Deutscher hatte gegen 19:30 Uhr in einer S3 Richtung Holzkirchen seine beschuhten Füße auf den gegenüberliegenden Sitzplatz gelegt. Ein ebenfalls in der S-Bahn anwesender 45-jähriger Deutscher sprach ihn darauf an und bat die Füße herunter zu nehmen, woraufhin er verbal beleidigt wurde.

Werbung / Anzeige

Der 45-Jährige informierte den Triebfahrzeugführer der S-Bahn über das Verhalten. Als der 20-Jährige aus Schwabing den Mann aufforderte ihn anzufassen und seine Beine herunterzunehmen, fasste dieser dem Jüngeren an die Kappe.

Daraufhin sprang der Schwabinger auf und drückte den 45-jährigen Taufkirchner an Oberkörper und Hals in der S-Bahn gegen die Wand der Kabine des Triebfahrzeugführers. Erst als zwei Mitreisende (unter anderem die Freundin des 20-Jährigen) den Angreifer wegzogen, ließ er von dem Mann ab.

Der Triebfahrzeugführer vernahm den Lärm, zog seinen Vorhang zur Seite und konnte die Situation beobachten. Er informierte die Polizei. Der 45-Jährige erlitt am Hals Druck- und Kratzspuren.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.