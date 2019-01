Strompreise – Preiserhöhung zum 1. April 2019

Die SWM Versorgungs GmbH erhöht zum 1. April 2019 die Strompreise für ihre Münchner Haushalts- und Gewerbekunden. Der Schritt ist notwendig geworden, da die Energiepreise, damit auch die für Strom, an den Rohstoffmärkten stark gestiegen sind. Dämpfend wirken sich die zurückgegangenen Netzentgelte in München aus. Ebenso leicht gesunken sind die Umlagen.

Der Münchner Durchschnittshaushalt (2.500 kWh/Jahr, MStrom privat Kompakt) zahlt ab April 1,24 Euro pro Monat mehr. Das entspricht einer Erhöhung um rund 2 Prozent. Damit liegt die Erhöhung der SWM Versorgungs GmbH deutlich unter dem Durchschnitt. Laut einer Meldung von CHECK24 vom 24.1. haben rund zwei Drittel der Stromgrundversorger zum Jahreswechsel ihre Preise erhöht oder Erhöhungen im ersten Quartal 2019 angekündigt – mit Preissteigerungen von durchschnittlich 5,1 Prozent.

Werbung / Anzeige

Über Preise und Einsparmöglichkeiten, etwa durch Tarifwechsel, informieren die SWM alle Kundinnen und Kunden schriftlich. Fragen beantwortet der Kundenservice am Telefon (0800 796 796 7, kostenfrei innerhalb Deutschlands), per E-Mail (preisinfo@swm.de) sowie persönlich im Kundencenter in der SWM Zentrale und im SWM Shop am Marienplatz. Infos zu den verschiedenen Tarifen sind auf www.swm.de/m-strom abrufbar.

München nach wie vor günstig

Die Kundinnen und Kunden können auch weiterhin auf die fair kalkulierten Preise ihrer SWM vertrauen. Auch nach der Anpassung zum 1. April bieten die SWM mit die günstigsten Preise für Strom, Erdgas und Trinkwasser im Vergleich der Grundversorger in den 10 größten deutschen Städten.