Südturm der Frauenkirche nach 10 Jahren wieder geöffnet

Der fast 100 Meter hohe Südturm des Münchner Liebfrauendoms wird nach zehn Jahren wieder für Besucher geöffnet und hält neben einem einmaligen Ausblick ein modernes, interaktives Medienangebot bereit. Ab Dienstag, 22. März, ist eine Besteigung möglich.

Vom höchsten Punkt der Münchner Innenstadt erhalten Besucherinnen und Besucher neben einer besonderen Sicht über die Landeshauptstadt und ihr Umland bis zu den Alpen auch Einblicke in die Geschichte des Liebfrauendoms. „Der Domturm ist nicht nur ein Aussichtspunkt, sondern als Teil der Kathedrale zugleich ein spiritueller und ein historischer Ort. All das kommt hier zum Ausdruck“ sagt Monsignore Franzl.Startpunkt einer 30-minütigen Turmbesteigung ist die Südkapelle des Liebfrauendoms, rechts hinter dessen Haupteingang. Der erste Weg führt durch eine schmale Wendeltreppe 86 Stufen hinauf in eine Zwischenebene unterhalb der Turmstube. Die Wartezeit bis zur Ankunft eines Aufzugs auf die höchste Ebene verkürzen Bildschirme mit historischen Eindrücken vom Dom im Wandel der Zeit: Unter anderem wird die Geschichte von Anton Adner erzählt, der im Jahr 1819 mit 114 Jahren den Turm zu Fuß bestiegen hat, und die Historie des ersten Fotos Deutschlands, das die Frauenkirche zum Motiv hat. Ebenso können sich Interessierte über entscheidende Ereignisse von der Errichtung des Vorläufergebäudes des Doms, der Marienkapelle, ab 1250 über die Grundsteinlegung der heutigen Kirche bis hin zur Kathedralerhebung und deren Zerstörung im Zweiten Weltkrieg informieren. Wer mit dem Aufzug in die Turmstube fährt, wird hoch über der Innenstadt mit einem einzigartigen Blick über Stadt und Land belohnt. In 16 Fenstern zu allen Seiten bieten acht Bildschirme den Besucherinnen und Besuchern per Touchscreen Informationen zu den vielen der bedeutenden Gebäude der Umgebung. Besonders eindrucksvoll ist der Blick auf den nahegelegenen Nordturm, dessen Beschaffenheit von diesem Ort aus bis ins Detail sichtbar wird.

Der Südturm ist ab dem 22. März montags bis sonntags von 10 (Sonn- und Feiertags 11.30 Uhr) bis 17 Uhr begehbar. Letzter Aufstieg ist jeweils um 16.30 Uhr. Da der Aufstieg zur Turmstube eng verläuft, ist die Besteigung bei Platz- oder Höhenangst nicht zu empfehlen. Der Zugang ist nicht barrierefrei. Erwachsene zahlen für eine Besteigung 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren 5,50 Euro. Kinder bis einschließlich sechs Jahren erhalten freien Eintritt. Tickets sind im Domshop in der Südturmkapelle der Frauenkirche erhältlich, dort ist auch der Eingang zum Südturm. Weitere Infos und Öffnungszeiten sind einsehbar unter www.muenchner-dom.de. (hs)