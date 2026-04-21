Taufkirchen zum Blühen bringen: Frühlingsaktion mit 100 Blumen zum Mitnehmen

Blumen statt Versiegelung: Ab dem 23. April hängen vor dem Gesprächsraum am Quartier am Bahnhof 100 Frühlingsblumen in Töpfen am Geländer – zum Mitnehmen, zum Verschenken, zum Weitergeben. „Die Aktion steht für mehr als einen freundlichen Frühlingsgruß: Sie macht sichtbar, das das neue Quartier Versiegelung aufbricht und Taufkirchen zum Blühen bringt“, sagt Lisa Bierling, Sprecherin der Eigentümergemeinschaft, die die Kommunikation rund um das Projekt begleitet. „Auch wenn es mit der Bauplanung noch etwas dauert, wollen wir mit der Frühlingsaktion greifbar machen, wofür das Quartier steht: ein lebendiger, grüner Ort, der Taufkirchen nach vorne bringt – und keine graue Betonwüste.“ Zudem will die Eigentümergemeinschaft auf das künftige Grünflächenkonzept aufmerksam machen.

Grün nicht nur auf dem Dach

Immer wieder kursiert das Gerücht, das neue Quartier versiegle die heutigen Grünflächen und verbanne Begrünung allenfalls auf unzugängliche Dächer. Dem widersprechen die Landschaftsplaner. Eigens für das Quartier haben sie die sogenannte „Taufkirchner Formel“ entwickelt. „Dabei handelt es sich um einen verbindlichen Schlüssel für private und öffentliche Grünräume, der mehr nutzbaren Freiraum schafft als im heutigen, stark versiegelten Bestand rund um die Eschen- und Lindenpassage. Grün findet sich im neuen Quartier nicht nur oben, sondern auf Augenhöhe: in Innenhöfen, entlang des künftigen Eschenboulevards – der Fußgängerinnen, Fußgängern und Radfahrenden gehört – und in öffentlich zugänglichen Freiräumen“, sagt Bierling.

Eine Aktion, die verbindet

Wer eine Pflanze mitnimmt, trägt ein Stück des künftigen Quartiers nach Hause und ein Stück der Idee, die dahintersteckt: Taufkirchen zum Blühen bringen. Die Frühlingsaktion findet im Rahmen des laufenden Beteiligungsprozesses zum Quartier am Bahnhof statt. Zuletzt informierten sich bei der Bürgerwerkstatt im März mehr als 200 Taufkirchnerinnen und Taufkirchner an fünf Themeninseln über Grünplanung, Verkehr, Nutzungen und Wohnen.