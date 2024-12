Taylor Swift liefert auch erfolgreichste Schallplatte 2024

Die Erfolgsmeldungen zu Taylor Swift reißen nicht ab. Die US-Sängerin landet hierzulande nicht nur das meistverkaufte Album des Jahres und die meisten Streams sämtlicher Artists, sondern zeichnet auch für die beliebteste Schallplatte 2024 verantwortlich. „The Tortured Poets Department“ setzt sich in den Offiziellen Deutschen Vinyl-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment, gegen die neue Linkin Park-Scheibe „From Zero“ (zwei) sowie Billie Eilishs „Hit Me Hard And Soft“ (drei) durch. Mit „1989 (Taylor’s Version)“ ist der Superstar an neunter Stelle zudem ein zweites Mal platziert.

Nur ein einziger nationaler Act mischt vorne mit, und zwar K.I.Z. Das Berliner HipHop-Trio stattet dem „Görlitzer Park“ auf Rang vier einen Besuch ab. Weitere deutschsprachige Künstler finden sich erst in der zweiten Hälfte der Jahreshitliste ein: Die Toten Hosen segeln „Unter falscher Flagge“ an die zwölfte Position – und bugsieren direkt dahinter den Konzertmitschnitt „Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen Live in Argentinien“. Rapper OG Keemo packt das „Fieber“ auf Platz 14, während u. a. die Broilers („Jolly Good Fellas – Best Of Broilers 1994-2024“, 15) und Niedeckens BAP („Zeitreise (Live im Sartory)“, 16) zusätzliche Akzente setzen.

Die Offiziellen Deutschen Jazz-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der monatlichen Top 20-Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen.