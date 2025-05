The Fans Strike Back® – Die größte STAR WARS Fan-Ausstellung kommt nach Stuttgart

Ein galaktisches Event kündigt sich an: The Fans Strike Back®, die international gefeierte STAR WARS Ausstellung, kommt 2025 erstmals nach Stuttgart – mit mehr als 1.000 spektakulären Exponaten, lebensgroßen Figuren, immersiven Erlebniswelten und interaktiven Stationen. Nach umjubelten Stationen in Metropolen wie New York, Las Vegas, London, Wien, Berlin und Frankfurt ist Stuttgart die nächste und einzige Station in Baden-Württemberg. Vom 18. Juli bis 29. Oktober 2025 verwandelt sich die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in ein intergalaktisches Erlebniszentrum für große und kleine STAR WARS Fans.

Ein Ausstellungsformat mit Kultstatus

The Fans Strike Back® ist nicht nur eine Ausstellung – es ist ein Fanphänomen. Kuratiert von internationalen Sammlerinnen und Enthusiastinnen, bietet die Schau ein einzigartiges Gesamtbild aus über 40 Jahren STAR WARS Geschichte. Nach dem überwältigenden Erfolg in Frankfurt mit über 60.000 Besucher*innen sowie in Berlin

mit über 30.000 Gästen, steht fest: Diese Ausstellung begeistert Generationen. Stuttgart darf sich auf ein Familienevent der Extraklasse freuen – mit spektakulären Kulissen, ikonischen Requisiten und eindrucksvoller Fan-Kunst.

Was Besucher erwartet – die Highlights im Überblick:

Lebensgroßer Podracer – eine originalgetreue Nachbildung wie aus Episode I, gebaut von Fans für Fans.

– eine originalgetreue Nachbildung wie aus Episode I, gebaut von Fans für Fans. Sternzerstörer-Kommandozentrale – eine immersive Replik der ikonischen Brücke mit Raumschiffmodellen, u.a. dem Millennium Falken.

– eine immersive Replik der ikonischen Brücke mit Raumschiffmodellen, u.a. dem Millennium Falken. Snowspeeder im Maßstab 1:2 – das legendäre Fluggerät aus der Schlacht von Hoth, zum Greifen nah.

– das legendäre Fluggerät aus der Schlacht von Hoth, zum Greifen nah. R2-D2 Sammlung mit über 120 Objekten – eine liebevoll kuratierte Zeitreise durch die Evolution des beliebtesten Droiden der Galaxis.

– eine liebevoll kuratierte Zeitreise durch die Evolution des beliebtesten Droiden der Galaxis. Lichtschwert-Galerie – zehn handgefertigte Repliken aus der Saga, von Luke bis Kylo Ren.

– zehn handgefertigte Repliken aus der Saga, von Luke bis Kylo Ren. Speederbike-Station – ideal für Selfies und unvergessliche Familienfotos.

– ideal für Selfies und unvergessliche Familienfotos. Virtual-Reality-Erlebnis – eintauchen in die Welt der Jedi und Sith, wie nie zuvor.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Die Ausstellung bietet mehr als visuelle Highlights: Besucher*innen können an interaktiven Stationen selbst aktiv werden, einzigartige Fotomotive entdecken, mit Requisiten posieren und sich durch Klang- und Lichtinszenierungen mitten in die Filmszenen hineinversetzt fühlen. Ob als nostalgischer Rückblick für erwachsene Fans oder als erste Begegnung mit einem galaktischen Kult für die jüngere Generation – The Fans Strike Back® begeistert mit Detailverliebtheit, Fantasie und Respekt vor dem kulturellen Erbe von STAR WARS.

Ein besonderes Datum für den Ticketstart

Der Vorverkauf begann am 4. Mai 2025 – dem offiziellen STAR WARS Day („May the 4th be with you“). Tickets sind exklusiv über www.easyticket.de erhältlich.