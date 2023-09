Tierpark Hellabrunn startet neue Kampagnen

Es wird wieder tierisch bunt auf den Straßen Münchens und dem zugehörigen Umland, denn seit kurzem sind die neuen Motive der aktuellen Jahreskartenkampagne zu sehen. Und damit nicht genug: Auch die neue Imagekampagne des Tierparks ist angelaufen und zeigt die Vielfalt des Lebens ebenso faktenreich, detailreich, hautnah wie künstlerisch. Tierische Meisterwerke in allen Farben, Formen und Größen – erlebbar an 365 Tagen im Jahr.

Moderne und wissenschaftliche geführte zoologische Einrichtungen wie der Tierpark Hellabrunn sind nicht nur beliebte Freizeiteinrichtungen, sondern übernehmen eine wichtige Rolle in den Bereichen Artenschutz, Forschung und Bildung. In diesem besonderen Umfeld ist es möglich, Kindern den ersten Kontakt mit einer faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt zu vermitteln und zu verdeutlichen, wie facettenreich, abwechslungsreich und sensibel Lebensräume und ihre tierischen Bewohner eigentlich sind. Sei es das laute Gebrüll der Löwen oder die artistischen Kletterkünste der Silbergibbons – ein Erleben von Tieren mit allen fünf Sinnen prägt kleine und große Tierparkgäste nachhaltig und begeistert sie für den Schutz der faszinierenden Tierwelt. In Anlehnung an diese Leitbilder wurden auch die Motive der beiden Kampagnen ausgewählt.

Meisterwerke der Vielfalt und ein bisschen bayerisches Lokalkolorit

Schlafende Faultiere, grabende Erdmännchen, spielende Raubtiere und Familienbande auf Elefantenart: die abwechslungsreichen Motive bieten Information und spannende Tierfakten. Zugleich verdeutlicht das Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile auch, wie spannend sich die Biodiversität im Tierpark durch Erscheinungsbild und Verhalten der Tiere präsentiert. Mit der direkten und auch auffordernden Verbindung zwischen der Tieraktivität und Slogans wie „Einfach schön“, „Schnapp sie dir“ und „Pack ma´s!“ soll dem Staunen die neue Jahreskarte folgen. Die Motive der Imagekampagne wecken durch die künstlerische Gestaltung Neugier beim Betrachtenden. Die Detailaufnahme lässt erstmal offen, um welches Tier es sich handelt – Fakt und Illustration liefern die Auflösung.

Tierparkdirektor und Vorstand Rasem Baban möchte mit der Imagekampagne die Bedeutung von Hellabrunn als wissenschaftlich geführten Tierpark unterstreichen: „Wir haben in Hellabrunn einen Bildungsauftrag und engagieren uns in zahlreichen Artenschutz-Projekten. Auf den Plakaten der Imagekampagne haben wir uns daher neben dem Fakt zu dem abgebildeten Tier auch für eine Detailaufnahme entschieden. Mit dem dazugehörigen Slogan „Meisterwerke der Vielfalt“ wollen wir zeigen, welche Schönheit und Vielfalt jedes Tier so schützenswert machen und freuen uns auf viele neue Besucherinnen und Besucher.“ erklärt Baban.