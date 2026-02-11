Tollwood Line-Up ist komplett – LP & Asaf Avidan am 8. Juli

Tollwood Musik-Arena 2026: Das letzte Geheimnis wird gelüftet!

Ein außergewöhnlicher Abend mit Asaf Avidan und LP am 8. Juli – das Line-Up steht – 32 Konzerte, 32 Tage Musik pur – bereits neun Konzerte ausverkauft – jetzt Tickets sichern

MÜNCHEN. Fertig. Aus. Komplett. Wir lüften das letzte Geheimnis im Line-Up der Tollwood Musik-Arena 2026: Der letzte freie Termin am 8. Juli geht mit Asaf Avidan und LP an ein Doppel, das es in sich hat. „Lost on you“ – „One Day“ – zwei Stimmen, die Gänsehaut garantieren. Zwei Acts, die das Publikum in ihren Bann ziehen und die Welt der Musik ins Zelt aufs Tollwood Sommerfestival holen.

Asaf Avidan, der israelische Poet mit der Stimme, die durch Mark und Bein geht, eröffnet den Abend mit seiner Band. LP, berührte mit eigenen Hits und Songs für große Namen wie Rihanna, Cher, Christina Aguilera, Rita Ora und viele andere Millionen. Zwei extravagante Acts gemeinsam an einem Abend – das ist typisch Tollwood: überraschend, unvergesslich. Es wird ein Abend der außergewöhnlichen Stimmen, mit israelischem Folk-Rock mit Anklang an Janis Joplin und Pop-Rock zwischen Feist und Joan Jett. Hits wie „Lost on you“ von LPoder „One day“ von Asaf Avidan – am 8. Juli um 18:30 in der Musik-Arena. Karten gibt es für 66,90 Euro (ermäßigt für 64,50 Euro) versandkostenfrei über die Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0, bei München Ticket und Eventim.

Zwischen Punk, Pop und Poesie

Damit steht das gesamte Programm: 32 Konzerte von 19. Juni bis 19. Juli. Die Supergroup BEAT eröffnet mit Musik von King Crimson das Sommerfestival (19. Juni), die Sex Pistols bringen 50 Jahre Punk und Provokation (6. Juli), Bosse verspricht die „Schönste Zeit“ (21. Juni). Rick Astley lebt seinen Hit „Never Gonna Give You Up“ (7. Juli), Brad Paisley ist mit seinem Country exklusiv in Deutschland nur auf Tollwood zu erleben (23. Juni), Jovanotti bringt italienische Lebensfreude (9. Juli). Musikalische Kombis überraschen: Anastacia und Marla Glen vereinen Soul-Power (3. Juli), Joss Stone und Emeli Sandé treffen nur in der Musik-Arena aufeinander (13. Juli), Fat Freddy’s Drop und Groundation sorgen für einen ganzen Abend Reggae und Dub (22. Juni). Die FOLKWOOD NIGHT vereint Versengold, Fiddler’s Green und Saint City Orchestra auf einer Bühne (11. Juli). Dazu Haindling (14. Juli), Sportfreunde Stiller (1. Juli), Wolfgang Ambros (29. Juni), Oimara und seine Freind (26. Juni) und viele mehr.

Die Bandbreite verblüfft und die Kombinationen begeistern. Booker Mathias Schaettgen schafft, was selten gelingt: Er macht aus vier Wochen Festival ein Erlebnis für alle. Rock-Giganten neben Pop-Diven, Punk-Ikonen neben Soul-Stimmen, Heimatsound neben Elektro-Euphorie. Neun Konzerte sind bereits ausverkauft – darunter Foreigner, Deep Purple, ZAZ, Rainhard Fendrich und Wincent Weiss. Ein Sommer für alle. Bunt, laut, leise, vertraut, überraschend.

Veranstaltung:

„Lost on you“ – „One Day“ LP & Asaf Avidan & Band

Ort: Musik-Arena (unbestuhlt)

Datum: 8. Juli 2026

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr

Eintritt: 66,90 EUR / erm. 64,50* EUR (VVK- und Systemgebühr enthalten.)

Tollwood Musik-Arena 2026 – Line-Up

JUNI

19.06. – BEAT – 19:30 Uhr

20.06. – Alvaro Soler – 19 Uhr

21.06. – Bosse – 19 Uhr

22.06. – Fat Freddy’s Drop & Groundation – 19 Uhr

23.06. – Brad Paisley – 19 Uhr

24.06. – Herbert Pixner Projekt – 19 Uhr

25.06. – Pizzera & Jaus – 19 Uhr AUSVERKAUFT

26.06. – Oimara & Freind – 18:30 Uhr

27.06. – Deine Freunde – 17:30 Uhr

28.06. – ZAH1DE – 18 Uhr

29.06. – Wolfgang Ambros – 19 Uhr

30.06. – Dropkick Murphys – 19 Uhr

JULI

01.07. – Sportfreunde Stiller – 19 Uhr

02.07. – Foreigner – 19 Uhr AUSVERKAUFT

03.07. – Anastacia & Marla Glen – 19 Uhr

04.07. – LaBrassBanda – 19:00 Uhr AUSVERKAUFT

05.07. – Rainhard Fendrich – 19:00 Uhr AUSVERKAUFT

06.07. – Sex Pistols – 19:00 Uhr

07.07. – Rick Astley – 19:00 Uhr

08.07. – LP & Asaf Avidan & Band – 18:30 Uhr

09.07. – Jovanotti – 19 Uhr

10.07. – Parov Stelar X Schiller – 18:30 Uhr

11.07. – The Folkwood Night – 18 Uhr

12.07. – Tobi Krell – 14 Uhr AUSVERKAUFT

12.07. – Polt & Well-Brüder – 19:30 Uhr AUSVERKAUFT

13.07. – Joss Stone & Emeli Sandé – 19 Uhr

14.07. – Haindling – 19:30 Uhr

15.07. – Schmidbauer & Kälberer – 19 Uhr

16.07. – ZAZ – 19 Uhr AUSVERKAUFT

17.07. – Mono Inc. – 17:30 Uhr

18.07. – Wincent Weiss – 19 Uhr AUSVERKAUFT

19.07. – Deep Purple – 19 Uhr AUSVERKAUFT