Tollwood Silvesterparty 2023

Silvester feiern mit Freunden, Familie und Partystimmung – Live-Musik und DJs – jetzt Tickets für die große Tollwood-Silvesterparty sichern

2023 geht zu Ende, das Jahr 2024 beginnt. Wie könnte man die letzten Momente des vergangenen Jahres und die ersten Momente des neuen Jahres besser verbringen als auf dem Tollwood Festival? Auf der großen Silvesterparty auf der Theresienwiese sorgen verschiedene Bands und DJs für die perfekte Partyatmosphäre. Auf vier Areas können alle zu Jazz und Afrobeat, Latin und Reggae oder zu bairischem Westcoast-Sound ins neue Jahr tanzen.

Das Münchner Kollektiv Express Brass Band beeindruckt mit Jazz, Afrobeat und Einflüssen orientalischer Musik, während Raggabund & The Dubby Conquerors und Jamaram meets Jahcoustix die Menge mit Reggae und Latin in ihren Bann ziehen. Als Quintett bringt Hundling Westcoast-Sound und bairische Mundart zusammen zu einem schönen Folk mit Blues-Einflüssen. Die Trouble Boys – fester Bestandteil der Münchner Rockkultur der 80er Jahre – spielen Cover-Versionen von den Rolling Stones, Led Zeppelin und Prince wie auch ihre eigenen Songs. CubaBoarisch 2.0 mixt – der Name verrät es – karibische Klängen und bayerische Volksmusik – das ist Party pur.

Musik und mehr

Für musikalische Vielfalt sorgen die DJs im Bazar-Zelt, im Hexenkessel und auf der Außenbühne. DJ Pascha fasziniert das Publikum mit Liedern aus verschiedenen Jahrzenten und den dazu passenden Originalvideos der Bands auf Großbildleinwand. Ebenfalls mit Visuals spielen DJ Rupen & Rupidoo Global Music Club und bringen Musik aus aller Welt, die immer wieder neu und ungewöhnlich ist. Mit einem Pop-Jazz-Mix heizt DJ Dirk Wagner dem Hexenkessel ein.

Ob mit Sekt, Feuerzangenbowle oder Orangensaft, um Mitternacht wird auf das neue Jahr angestoßen. In der Food-Plaza kann man sich kulinarisch um die Welt schlemmen. Und um 0 Uhr wird traditionell zum Klang von „An der schönen blauen Donau“ Walzer ins neue Jahr getanzt – da sind alle auf der Theresienwiese dabei.

Tickets für die Party sind für 35 Euro (ermäßigt 31 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket erhältlich. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag (31. Dezember und 1. Januar) als MVV-Ticket.

Silvesterparty auf vier Areas:

Bazar-Zelt

19 + 2 Uhr | DJ Pascha (Best of ever Sound + Visuals)

20:30 Uhr | Express Brass Band mit Wolfi Schlick (Jazz, Soul, Afrobeat)

22 Uhr | Jamaram meets Jahcoustix (Reggae und Duo, on Top noch Ska, Latin, Pop und Balkanbeats)

0:20 Uhr | Raggabund & The Dubby Conquerors (Reggae, Latin, Dancehall)

Zukunftsblick mit Handleser und Tarotkartenleger Robert Alcazane

Hexenkessel

19 + 2 Uhr | DJ Dirk Wagner (From Aloha to Zeppelin – ein musikalisches Feuerwerk mit Hits aus sieben Jahrzehnten)

20:30 Uhr | Hundling (Westcoast-Sound mit bairischer Mundart)

22:30 + 0:20 Uhr | Trouble Boys (Best Munich Covermusic/Power-Rock)

Food-Plaza

Ab 19 Uhr| Best of Food & Sound

In allen Zelten und auf dem Außengelände

0 – 0:20 Uhr | Mitternachtswalzer

Samstag, 31.12.2022 – Einlass und Beginn: 19 Uhr; Live-Musik ab 20:30 Uhr – Open End

Weitere Informationen zu Zeiten und Preisen unter www.tollwood.de. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.