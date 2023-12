10 Jahre Fairtrade Stadt München – Jubiläum auf dem Tollwood Winterfestival

Seit zehn Jahren ist München Fairtrade Stadt. Am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, feiert das stadtweite Bündnis „Fairtrade Stadt München“ dieses besondere Jubiläum. Mit Musik und buntem Mitmach-Programm gibt es im Hexenkessel auf dem Tollwood Winterfestival von 11 bis 17 Uhr viel zu entdecken. Auch Freund*innen der guten Musik kommen auf Ihren Geschmack: Die Unterbiberger Hofmusik und die Salsaband Caribe 6 werden den Tag musikalisch gestalten. Und der Ort für die Feierlichkeiten könnte nicht besser gewählt sein: 2013 erhielt München auf dem Tollwood Festival die erste Auszeichnung als Fairtrade-Stadt.

Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz: „Wir wollen die Welt immer noch ein bisschen besser machen und Menschen in benachteiligten Regionen helfen, ihre ökonomischen und ökologischen Grundlagen zu verbessern. Deshalb engagiert sich München seit Jahren für die Förderung des Fairen Handels in der Stadtgesellschaft. Fairer Handel sorgt für faire Bezahlung, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Das Motto „global denken, lokal handeln“ ist gerade für den Fairen Handel ein wichtiger Ansatzpunkt. Ein Ansporn für die nächsten Jahre, denn es gibt weiterhin viel zu tun!“

In dem Münchner Bündnis „Fairtrade Stadt München“ engagieren sich Vertreter*innen der Münchner Stadtverwaltung, der Zivilgesellschaft und der Kirchen sowie von Fairhandelsorganisationen und Weltläden, um den Fairen Handel in München voranzubringen. Das Bündnis organisiert vielfältige Angebote und Aktivitäten zum Fairen Handel: Veranstaltungen, Fachgespräche, nachhaltige Bildungsangebote an Schulen und anderen Lernorten, in Kirchengemeinden, und vieles mehr.

Vor zehn Jahren wurde München erstmalig für das vielfältige Engagement ausgezeichnet, der Münchner Stadtrat hatte damals grünes Licht für die Bewerbung gegeben. Seitdem wurde der Titel alle zwei Jahre erneuert.

München ist eine von über 820 Fairtrade-Städten in Deutschland, die sich an der weltweiten Kampagne beteiligen. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.000 Kommunen in insgesamt 36 Ländern. Die Fairtrade-Towns Kampagne bietet der Stadt München konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – SDGs), die 2015 verabschiedet wurden.

Die Landeshauptstadt München hat in diesem Jahr außerdem beim bundesweiten Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) den 1. Platz in der Kategorie Großstadt gewonnen. Insgesamt 125 Kommunen bewarben sich 2023 bei diesem 2003 ins Leben gerufenen Wettbewerb, der Städte und Gemeinden für ihr lokales Engagement im Bereich Fairer Handel und Faire Beschaffung auszeichnet. Also ein doppelter Grund zu feiern.

Weitere Informationen zur Fairtrade-Towns-Kampagne und zum Fairen Handel in München finden sich online unter www.fairtrade-towns.de sowie unter www.muenchen-fair.de und www.muenchen.de/fair

10 Jahre Fairtrade Stadt München

So 10.12. | 11 – 17 Uhr

im Hexenkessel

Eintritt frei!