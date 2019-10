Tollwood Winterfestival 2019 unter dem Motto “Werte Menschen” – Programm komplett

„Werte Menschen!“ – so lautet das Festivalmotto auf dem Tollwood Winterfestival, das vom 26. November bis zum 31. Dezember auf der Münchner Theresienwiese stattfindet, und ist ein ebenso höflicher wie dringlicher Aufruf, Haltung zu zeigen. Denn: Werte halten unsere Gesellschaft im Kern zusammen. In einer Zeit, in der wir auf Kosten nachfolgender Generationen leben, Artenschwund und Klimawandel ungebremst sind, der Nationalismus blüht und die globale Friedensarchitektur erschüttert ist, ist es dringend geboten, unsere Werte auf den Prüfstand zu stellen. Dieser Herausforderung widmet sich das Tollwood Winterfestival in Gesprächen im Weltsalon, Installationen und Kunstwerken.

Zum 13. Mal in Folge präsentiert Tollwood den Weltsalon, das multimediale Zelt für aktuelle ökologische und gesellschaftliche Themen. In Podiumsdiskussionen, Vorträgen und interaktiven Installationsräumen stellt sich der Weltsalon der Wertfrage und unserer Verantwortung für das (Über) Leben auf diesem Planeten. Mit dabei sind u. a. Prof. Dr. Harald Lesch, Margarete Bause, Franz Alt, die Kabarettisten Lisa Eckhart, Andreas Rebers, Helmut Schleich u.v.m.

Im Spiegelzelt stellt die ungarische Nouveau Cirque-Compagnie Recirquel in einer Deutschlandpremiere ihre Show „Paris de Nuit“ vor, die die Besucher in das pulsierende Pariser Nachtleben der 1930er Jahre versetzt. Atemberaubende Zirkusartisten, erstklassige Tänzer, Sänger und Musiker erwecken das turbulente Treiben der rauschhaften Pariser Nächte wieder zum Leben.

Auf dem weihnachtlich gestalteten „Markt der Ideen“ stellen zahlreiche neue Kunsthandwerker und Kreative ihre Waren aus, Gastronomen aus über 20 Ländern bieten bio-zertifizierte Gastronomie, darunter viele vegetarische und vegane Gerichte. Mehr als 80 Prozent aller Veranstaltungen, vom Kinderprogramm über Live-Reportagen und Performances bis zur Livemusik im Hexenkessel, finden bei freiem Eintritt statt.

Mehr auf www.tollwood.de