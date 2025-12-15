Tollwood-Zeit – mit Frieden, Feuer, Musik und Drachen

Wandelnde Wesen, Konzerte für (fast) jeden Musikgeschmack, Feuershows, Raum für Engagement und Diskussionen – die vierte Woche auf dem Tollwood Winterfestival – Eintritt frei!

Auf der Theresienwiese leben Musik, Kultur und Engagement. Das Tollwood Winterfestival geht in die letzte volle Woche – mit dabei: poetische Feuershow, lebende Musikbox, viel Live-Musik, Mitmachlesung für Kinder, Podiumsdiskussion zum Thema Frieden, freundliche Drachen und stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Markt der Ideen. All das und noch mehr bei freiem Eintritt.

Flammende Kunst

Diese Verbindung aus Flammen, Artistik, Jonglage und überraschenden Effekte, die Henry Hernández aus Costa Rica schafft, beeindruckt. Zwölfmal zeigt er seine „Symbiosis Fire Performance“ von Montag bis Donnerstag, 15. bis 18. Dezember, auf dem Feuershowplatz. Anschließend ruft Liquid Flames beim „Wake up Call“ zum Schutz der Erde auf und lässt das Feuer klingen (Freitag und Samstag, 19. und 20. Dezember). Und zum Abschluss tanzen mit Faszination Feuershow noch einmal die Funken von Sonntag bis Dienstag, 21. bis 23. Dezember.

Wenn Musik lebt

Was passiert, wenn eine Musikbox zum Leben erwacht? Les Pétards Mouillés zeigt das in der „Jackbox“ von Mittwoch bis Sonntag, 17. bis 21. Dezember. In dieser magischen Kiste spielt die Spieluhr Hits live neu! Einfach Song auswählen, Jackbox betreten und: viel Vergnügen!

„Jetzt erst recht!“

Frieden geht uns alle an – wie schaffen wir ihn? Und wie sichern wir ihn dauerhaft? Dr. Anna Kreikemeyer, Friedensforscherin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Hamburg (IFSH), Vered Berman, Friedensaktivistin, Parents Circle – Families Forum, und Amelie Overmann, Referentin für Frieden und Sicherheit bei Brot für die Welt, sprechen über die Hürden und den Weg zum Frieden – eine Podiumsdiskussion am Mittwoch, 17. Dezember, moderiert von Klaus Schneider, Bayern 2. Der Eintritt ins Theaterzelt ist frei, Reservierung erforderlich unter www.tollwood.de/reservierung. Im Engagement Labor im Bazar-Zelt erzählt Amelie N. am Donnerstag, 18. Dezember, um 18 Uhr im Workshop, wie sie ihre „Kampagne gegen Exen in Schulen“ umgesetzt und groß gemacht hat. Eintritt frei, Reservierung unter umwelt@tollwood.de.

Freundlicher Drache

Es sind die charmant-schönen Walk-Acts, die dem Tollwood-Publikum auf dem Winterfestival begegnen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Von Mittwoch bis Sonntag, 17. bis 21. Dezember, schlängelt sich der feurig-freundliche und farbenprächtige Drache Ember mit fließenden Bewegungen und pulsierenden Klängen übers Festivalgelände.

Live im Hexenkessel

Lomäus Barthaar feiert am Dienstag, 16. Dezember, um 14:30 Uhr „Mausige Weihnachten“, wenn Andy Kuhn bei der Mitmachlesung im Hexenkessel Kindern die Geschichte erzählt. Einige der besten jungen Berufsmusiker*innen, speziell für den Auftritt am Montag, 15. Dezember, im Hexenkessel zusammengestellt, spielen als Munich Supergroup um 19:30 Uhr. Bei Buck Roger & The Sidetrackers treffen Blues, Swing und Rock ’n’ Roll auf Folk und jede Menge Spielfreude aufeinander (17.12.), und Caro Kelley, die deutsch-amerikanische Sängerin und Multiinstrumentalistin aus München, bringt mit ihrer siebenköpfigen Soul-Pop-Band ihre Mischung aus jazzigen, souligen Vocals, eingängigen PopMelodien und Indie-Rock-Attitüde in den Hexenkessel (23.12.). Und das sind nur drei der Live-Konzerte auf dem Tollwood Winterfestival. Alles bei freiem Eintritt!

Bereits ausverkauft sind die Vorstellungen von „Terces“ mit Johann Le Guillerm im Theaterzelt.