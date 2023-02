Traditionelles Geldbeutelwaschen am Fischbrunnen

Nach einem schon im 15. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnten Münchner Brauch trat Oberbürgermeister Dieter Reiter heute am Aschermittwoch zum traditionellen Geldbeutelwaschen auf dem Marienplatz an. Vor zahlreichen Zuschauer*innen und unterstützt durch den Hacker-Pschorr-Durstlöschzug tauchte OB Reiter das Stadtsäckel nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in das Wasser des Fischbrunnens. Auf diese Weise hatte das Dienstpersonal schon vor Jahrhunderten seine Herrschaft darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem närrischen Faschingstreiben die Börsen leer waren und wieder aufgefüllt werden müssten.

OB Reiter: „Wir wissen zwar nicht, ob das Geldbeutelwaschen wirklich hilft, aber sicher ist: Es schadet auch nicht. Deshalb will ich nichts unversucht lassen, das Münchner Stadtsäckel wieder zu füllen. Denn unserer Stadt stehen weiter große Investitionen bevor. Wir benötigen Milliarden, um den Wohnungsbau voranzubringen, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern sowie Schulen und Kulturbauten neu zu bauen oder zu sanieren.“ Neben Bürgermeisterin Verena Dietl und Stadtkämmerer Christoph Frey nahmen am traditionellen Geldbeutelwaschen auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus dem Stadtrat teil.