Trambahnhaltestelle Dachauer Straße: Körperliche Auseinandersetzung mit Messer

Am Samstag, 05.08.2023, gegen 12:40 Uhr, kam es an einer Trambahnhaltestelle an der Dachauer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte im Verlauf eines Streites ein 46-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz einen 44-jährigen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz mit einem Messer im Bereich des Rückens.

Ein unbeteiligter Zeuge verständigte im weiteren Verlauf den Polizeinotruf 110. Bei Eintreffen der Beamten, konnte nach Hinweis eines weiteren Zeugen der 46-Jährige in einem wartenden Linienbus angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 44-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst schwer verletzt in ein Münchner Krankenhaus verbracht. Derzeit besteht keine Lebensgefahr.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar.

Die fortlaufenden Ermittlungen wegen Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes werden durch das Kommissariat 11 geführt.