TrendSet Sommer 2025: Bühne frei für die neuesten Trends in Interiors & Lifestyle

Nationale und internationale Aussteller. Viele Produktneuheiten und -ideen. Maximale Vielfalt und Möglichkeiten. Die TrendSet Sommer 2025 entzündet im Juli wieder ein Feuerwerk an neuen Trends für Herbst/Winter 2025 und Weihnachten. Drei Tage lang, von Samstag bis Montag, können Fachbesucher aus Fach-, Einzel-, Groß- und Onlinehandel sowie Hotellerie und Gastronomie auf dem Münchner Messegelände Trends entdecken, branchenweit networken und Produktneuheiten ordern.

Ordermesse, Trendplattform, Präsentationsforum und Networking Place in einem – das ist die TrendSet in München. Wenn sich am 12. Juli 2025 die Messetore für die TrendSet Sommer 2025 öffnen, erwarten den Fachbesucher 6 Messehallen prall gefüllt mit neuen Produkten aus Interiors & Lifestyle für die kommende Saison. Durch interne Wartungsarbeiten der Messe München verteilen sich die Hallen ein Stück nach hinten. So findet die TrendSet diesmal in den Hallen A4 bis A6 und B4 bis B6 statt.

Ab Eingang West, der bequem vom Parkhaus oder von der U-Bahn-Station „Messe West“ der U-Bahn-Linie U2 zu erreichen ist, können die Fachbesucher ihren Messerundgang in die Hallen A4 oder B4 starten. Die Sortimente sind gezielt auf die Messehallen verteilt, um Zeit und Weg effektiv zu nutzen:

Live & Give: Hallen A5, A6, B4 und B6

Hallen A5, A6, B4 und B6 Decorate & Create: Hallen A4 und B4

Hallen A4 und B4 Cook & Eat: Halle B5

Halle B5 Work & Play: Halle B5

Halle B5 TrendSet Newcomer: Halle B6

Halle B6 TrendSet Bijoutex: Halle B6

Halle B6 TrendSet Fine Arts: Halle B6

Maximale Vielfalt und verkaufsorientiertes Produktkonzept