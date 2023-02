Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Moosach

Am Samstag, 25.02.2023, wurde eine 85-Jährige mit Wohnsitz in München, gegen 14:00 Uhr, im Vorgarten ihres Wohnanwesens in Moosach von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Der Mann teilte der Rentnerin mit, dass er nach Absprache mit der Nachbarin am Ziegelwerk ihres Hauses Arbeiten verrichtet. Zur gleichen Zeit kam ein zweiter Mann hinzu.

Die 85-Jährige begleitete einen der beiden um das Haus herum, während sich der andere Zutritt zum selbigen verschaffte. Die Haustür stand während der gesamten Zeit offen. Unter Mitnahme des Haustürschlüssels entkamen die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Die Rentnerin erstattete kurz nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizeiinspektion 44 (Moosach). Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter konnten von der 85-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, 27 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank; bekleidet mit einer Arbeitsweste und einer schwarzen Hose

Täter 2:

Männlich, 27 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank; bekleidet mit einer schwarzen Arbeitsweste

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wilhelmshavener Straße, Saarlouiser Straße und Donauwörther Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.