Truderinger Weinfest: Burschenverein lädt am 09.09.2023 zum Wiesn Warm-up im Weinzelt

Es ist wieder so weit: Der Truderinger Burschenverein von 1895 e.V. lädt am 9. September 2023, zum alljährlichen Weinfest. Die Veranstaltung findet bereits zum dritten Mal in Folge im Truderinger Weinzelt statt und setzt auf altbewährte Traditionen: kulinarische Highlights, erlesene Tropfen und Live-Musik.

Neben vielen ausgezeichneten Weinen sorgen die Truderinger Burschen und Dirndl auch für das leibliche Wohl der Gäste. Typische Herbstschmankerl, wie der beliebte Rollbraten in Weinsoß´ und die Brotzeitteller mit Speck oder Kas´, stehen auf der Speisekarte. Auf einen Kaiserschmarrn als süßen Abschluss dürfen sich die Truderinger:innen ebenfalls freuen. An den Bars sorgen kühle Getränke für die nötige Erfrischung. Musikalisch durch den Abend führt keine geringere Band als „Hefe 10“, die seit Jahren auf dem Münchner Oktoberfest als Festzelt-Band etabliert ist.

Wer sich also schon eine Woche vorher bei einem guten Glas Wein und Spitzenstimmung auf die Wiesn einstimmen will, schaut beim Truderinger Weinfest vorbei. Rein in die Tracht und auf geht’s! Am Samstag, den 9. September 2023 ab 18.00 Uhr im Truderinger Weinzelt am Festplatz, Feldbergstraße 95.

Es empfiehlt sich, rechtzeitig da zu sein, da der Andrang erfahrungsgemäß sehr groß ist. Wie in den Jahren zuvor achtet der Truderinger Burschenverein genauestens auf den Jugendschutz. Beim Weinfest wird der Einlass deshalb erst ab 16 Jahren gewährt. Ausnahmen bei der Begleitung durch Erziehungsberechtigte sind nicht gestattet.

Kabarett im Weinzelt

Beim diesjährigen Kabarettabend holt der Truderinger Burschenverein von 1895 e.V. am Freitag, den 8. September 2023 den Keller Steff ins Truderinger Weinzelt. Bekannt als „Bulldogfahrer“ aus dem Chiemgau spielt er seit einem Jahrzehnt auf den etablierten Kleinkunstbühnen Bayerns und Österreichs vor ausverkauftem Publikum. Für seine Solo-Konzerttour „Vom Guadn das Beste” hat der Mundart-Musiker ein besonderes Repertoire an Liedern und Geschichten aus zehn Jahren dabei. Einlass ist ab Einlass 19:00 Uhr, Beginn ist um 20:30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf vollen Touren. Karten sind online unter www.bv-trudering.de erhältlich oder an den folgenden bekannten Vorverkaufsstellen: Blumen Lex (Damaschkestr. 11), Getränke Becker (Wimbachtalstr. 29) und KFZ Eichele (Zehnfeldstr. 219).