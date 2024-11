TV-Abschied bei “Sturm der Liebe”: DIONNE WUDU – Das sind ihre Pläne

Von der Hausdame am Fürstenhof über die Besitzerin eines Cafés bis hin zur Sängerin am Broadway – in der beliebten Telenovela „Sturm der Liebe“ ist alles möglich. Zumindest für Dionne Wudu in ihrer Rolle als Nicole Alves. Seit Juni 2023 hat sich Dionne Wudu in die Herzen der Fans gespielt und nimmt nun Abschied. Anfang Dezember 2024 wird sie die ARD-Serie verlassen. „Ich bin wahnsinnig dankbar für die Erfahrung, die ich sammeln durfte. Nicht nur beim Drehen, sondern auch zwischenmenschlich mit tollen Kollegen vor und hinter den Kulissen. Es hat großen Spaß gemacht, aber für mich persönlich wird es als Schauspielerin und Sängerin dann doch Zeit, um weiterzuziehen“.

Geboren und aufgewachsen in einem Dorf im Münsterland, hatte es Dionne Wudu aufgrund des TV-Einsatzes nach München verschlagen. Hier fühlt sie sich wohl und wird erst mal bleiben. Auch, weil die Natur zum Greifen nah ist. „Ich bin ein absoluter Familienmensch, aber brauche auch Momente für mich. Ein paar Stunden Wandern sind wie drei Tage Kurzurlaub“, verrät die 43-Jährige. Nachhilfe in Sachen Bayerisch hat sie zumindest schon von den Kollegen der „Rosenheim Cops“ bekommen. Denn Dionne Wudu stand für die ZDF-Kultserie kürzlich vor der Kamera. Zudem wird sie in 2025 in einer kleinen Rolle, aber auf der großen Leinwand im Kinofilm „Ein Mädchen namens Willow“ (Constantin Film) zu sehen sein. Die TV- und Filmlandschaft hat es der gebürtigen Nordrhein-Westfälin also angetan. Obwohl sie eigentlich auf der Theaterbühne zu Hause ist. So stand das Gesangswunder nach ihrem Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen bereits in renommierten Musicals wie „Sister Act“, „Chicago“ und „Wüstenblume“ in Deutschland und Österreich auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Dazwischen gewann sie den Bundeswettbewerb Gesang Berlin, wurde mit dem MTV-Talents Award ausgezeichnet und moderierte große Galas wie die Grazer Opernredoute oder die Eröffnung der Kulturhauptstadt Europas Berlin/Brüssel und war für „Galileo“ bei Pro7 als Reporterin aktiv.

Auf der Suche nach ihren Wurzeln – in Ghana



Sri Lanka, Norwegen, Antigua, Bali, Zypern: Dionne Wudu ist eine Weltenbummlerin. Sie liebt es, neue Länder, Kulturen und Leute kennenzulernen, denn andere Lebensweisen und -weisheiten bereichern sie. Ein besonderes Ziel steht aber noch auf ihrer Bucket List: Ghana – die Heimat ihres Vaters. Drehbedingt war es bisher schwierig. In 2025 soll es endlich soweit sein. „Das wird kein kleiner Urlaub mal schnell zwischendurch. Stattdessen möchte ich mir bewusst Zeit nehmen, um meine Wurzeln zu erkunden und in das westafrikanische Leben eintauchen. Ich bin in Deutschland geboren und privilegiert aufgewachsen, daher finde ich es besonders spannend vor Ort zu erfahren, wie und wo meine Familie väterlicherseits lebt und ob meine Neugier für Spirituelles vielleicht damit zusammenhängt“. Dionne Wudu ist nämlich nicht nur ein kreatives Multitalent, sondern hat auch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin mit Hypnosetherapie gemacht. „Beim Spielen geht es um Achtsamkeit, zum Beispiel durch Atmung, Wahrnehmung von Körper und Psyche, Präsenz und Ausdruck. Zum Thema Gesundheit gibt es viele Parallelen – ‚spielend gesund‘ sozusagen.“