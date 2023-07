„Two Legends – One Summernight“ – Bonnie Tyler & Chris Norman auf dem Tollwood Sommerfestival 2023

Unter dem Titel „Two Legends – One Summernight“ präsentierten die beiden Ausnahmekünstler ihre bekanntesten Hits und sorgten für eine unvergessliche musikalische Erfahrung.

Bonnie Tyler eröffnete den Abend und begeisterte das Publikum mit ihrer einzigartigen Reibeisenstimme. Sie präsentierte ihre Mega-Erfolge wie „Lost In France“, „It’s A Heartache“ und „Holding Out For A Hero“. Zusätzlich brachte sie auch Songs aus ihrem aktuellen Studio-Album „Between The Earth & The Stars“ zum Besten. Mit ihrer energiegeladenen Performance und ihrer charismatischen Ausstrahlung zog Bonnie Tyler das Publikum in ihren Bann.

Im Anschluss betrat Chris Norman die Bühne und setzte mit seinem unverkennbaren Gesangsstil und seinen Hits die Stimmung fort. Neben seinen Solo-Hits wie „Midnight Lady“, „Broken Heroes“ und „Amazing“ begeisterte er die Zuschauer auch mit unvergesslichen Songs aus seiner Zeit bei Smokie. Hits wie „If you think you know how to love me“, „Livin‘ next door to Alice“ und „Oh Carol“ brachten die Menge zum Mitsingen und Mitklatschen.

Das Publikum war begeistert von der musikalischen Vielfalt und dem Talent beider Künstler. Die Atmosphäre war mitreißend und es herrschte eine ausgelassene Stimmung im Publikum. Bonnie Tyler und Chris Norman bewiesen, dass sie auch nach all den Jahren noch immer das Zeug zu echten Legenden haben.