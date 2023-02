U1/U2/U8: Einschränkungen wegen Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor

SWM und MVG nutzen die Sperrzeiten um weitere Instandhaltungsmaßnahmen ohne zusätzliche Einschränkungen durchzuführen. So werden in diesem Zeitraum unter anderem die Hintergleisfassaden am U-Bahnhof Fraunhoferstraße saniert, Schienen im Bereich Sendlinger Tor – Königsplatz ausgetauscht und der Tunnel im Abschnitt Kolumbusplatz – Hauptbahnhof instandgesetzt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen und Tickertexten an den Haltestellen über die Änderungen. Informationen zu Betriebsänderungen im Zusammenhang mit der Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor gibt es außerdem im Internet sowie in der App „MVG Fahrinfo München“. Informationen zum Fortschritt und den einzelnen Modernisierungs­maßnahmen gibt es auf der Projektseite.

www.mvg.de/sendlinger-tor

www.mvg.de/suse