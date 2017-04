U2: Einschränkungen in Hauptverkehrszeiten

München, 24.04.2017. Auf der U-Bahnlinie U2 können vorübergehend die an Schultagen in den Hauptverkehrszeiten angebotenen Verstärkerfahrten zwischen Kolumbusplatz und Milbertshofen nicht durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass in den Spitzenstunden pro zehn Minuten zwei statt drei U2-Züge auf diesem Abschnitt verkehren.

Die Verstärkerfahrten auf der U2 müssen entfallen, weil ein Teil der UBahnzüge derzeit nicht automatisch verkehren kann, sondern nach Signalen, also von Hand, gesteuert wird. Die Automatik ist Voraussetzung für einen dichteren Takt. Der Ausfall der Automatik hat daher zur Folge, dass die Fahrzeuge in etwas größeren Abständen unterwegs sind als im automatischen Betrieb ohne Signale.

Der automatische Fahrbetrieb ist derzeit nur eingeschränkt möglich, weil in einem bestimmten Typ der fahrzeugseitigen Steuergeräte der Zugautomatik unter ungünstigen Umständen ein technischer Fehler auftreten kann. Es handelt sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand um einen Softwarefehler. Der Hersteller der Steuergeräte ist bereits vor Ort, um den Fehler zu identifizieren und zu beheben.

Auf den anderen U-Bahnlinien sind keine größeren Einschränkungen zu erwarten. Temporäre Verspätungen sind jedoch nicht ganz zu vermeiden.