UEFA EURO 2024: Rahmenprogramm der Host City München

Die UEFA EURO 2024 – das wird mehr als hochklassiger Fußball! Das bunte

Rahmenprogramm der Host City München soll das pulsierende Leben der Gastgeberstadt

München während der UEFA EURO 2024 erlebbar machen und eine besondere Atmosphäre

im gesamten Münchner Stadtgebiet entstehen lassen. Bei der Umsetzung setzt die Host City dabei auf Straßenaktivierungen an verschiedenen Standorten in der Innenstadt, die ImproEM, Light-Art, das „Spectacular“ und das Host-City-Dressing.

Bei den Street Activations werden sich talentierte Straßenkünstler*innen wie Ballkünstler*innen, Schnellzeichner*innen, Breakdancer*innen und Sänger*innen und Gruppen aus den Bereichen Musik, Street Art, Kultur, Sport präsentieren, um Besucher*innen, Fans und Einheimische während der sechs Spieltage gleichermaßen zu unterhalten. Dabei soll eine bunte Atmosphäre geschaffen werden, die die Werte des Fußballs widerspiegelt: Solidarität, Zusammenhalt, Fair Play, Spannung und Begeisterung.

Neben Straßenkünstler*innen treten auch Wortakrobat*innen im Rahmenprogramm auf. Die ImproEM 2024 ist die Improtheater Europameisterschaft, 18 Teams aus Europa treffen aufeinander und duellieren sich auf der Bühne um die Gunst des Publikums. Die VorrundenWochen beginnen bereits am 18. April und laufen bis zum 4. Mai. Der Europameister wird dann in der Final-Woche vom 17. Mai bis 19. Mai gekürt.

Neben der Impro-EM wird auch das „Stadion der Träume“ Teil des Rahmenprogramms sein.

Hier verbinden sich Fußball und Kultur im Doppelpass, ohne Seitenlinie und ohne Abseits oder Aus. Hier geben wir dem Traum vom gemeinsamen Europa, von Vielfalt und Toleranz einen Ort zum Wahrwerden.

In Theater und Konzerten, Performances und Panels, Lesungen und Filmen verleihen spannende Stimmen aus Kunst und Kultur, aus Sport und Gesellschaft der Faszination Fußball Ausdruck.

Optisch soll mithilfe des Host City-Dressings eine durchgängige Präsenz des Turniers in der

öffentlichen Wahrnehmung und im Stadtbild geschaffen werden. In der Innenstadt werden klassisch die städtischen Flächen für Flaggen und Sonderaufsteller genutzt. Bereits seit vergangenem Juni fahren eine im EURO-Design gebrandete Tram und ein Bus durch die

Landeshauptstadt, um Vorfreude auf die Heim-Europameisterschaft zu erzeugen. Wie am

Beispiel Bus und Tram erkennbar, sollen die Werbemaßnahmen größtenteils dezentral

durchgeführt werden. Um das Konzept des HC-Dressings bestmöglich umzusetzen und auf umweltfreundlichen Weg möglichst viele Münchner*innen und Gäste für das Event zu begeistern, setzt die Host City gezielt auf digitale Vermarktungsflächen. So soll die Fußball Europameisterschaft im gesamten Stadtbild erkennbar sein: Es werden die exklusiven Werbeflächen an den Tram-Haltestellen oder auch das Fahrgast-TV in U-Bahn, Bus und Tram bespielt, am Hauptbahnhof und am Flughafen werden Gäste auf digitalen Werbedisplays willkommen geheißen. Des Weiteren soll durch die Nutzung der digitalen Flächen die Produktion von Werbemitteln möglichst klein gehalten werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die produzierten Werbematerialien anschließend upgecycelt, d.h. aus

Fahnen und Bannern werden z.B. Federmäppchen oder Aktentaschen hergestellt.

Ein weiterer Hingucker werden die Light-Art-Installationen im Innenstadtbereich sein:

Münchner Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten (wie das Karls-, Sieges- oder Isartor) sollen an den sechs Spieltagen in den Abendstunden mit Licht- und Farbeffekten in ein neues Gewand gepackt werden. Dabei sollen die architektonischen Besonderheiten nochmal explizit herausgestellt und nicht nur die Gäste, sondern auch alle Einheimischen nochmal neu begeistert werden.