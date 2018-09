Untergiesing: Versuchter Raub einer Handtasche – Täter festgenommen

Am Sonntag, 02.09.2018, stieg eine 39-jährige Münchnerin an der U-Bahnhaltestelle „Kolumbusplatz“ aus der U-Bahn aus und begab sich zu Fuß auf den Heimweg. Bereits in der U-Bahn war ihr ein Mann aufgefallen, der sie zunächst angesprochen und sich dann in ihre Nähe gesetzt hatte.

In der Pilgersheimer Straße trat der Mann, welcher die U-Bahn ebenfalls verlassen hatte, unvermittelt an die 39-Jährige heran und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Er scheiterte jedoch an der Gegenwehr der Münchnerin und versuchte anschließend zu flüchten.

Dies konnte von dem zwischenzeitlich hinzugekommenen Angehörigen der 39-Jährigen beobachtet werden, welcher daraufhin die Verfolgung des Mannes aufnahmen.

Nachdem sie den Mann stellen und festhalten konnten, wurde dieser von der vorher verständigten Polizei festgenommen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 56-jährigen Münchner, der heute zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt wird.