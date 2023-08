Untersendling: Festnahme zweier Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Schnellimbiss

Am Sonntag, 20.08.2023, gegen 22:40 Uhr, wurden zwei Tatverdächtige von einem 48-Jährigen mit Wohnsitz in München dabei beobachtet, wie diese mit Gewalt versuchten die Türe eines dortigen Schnellimbisses aufzubrechen. Der Anwohner informierte umgehend den Polizeinotruf 110.

Als die Tatverdächtigen den 48-Jährigen bemerkten, flüchteten diese ohne Tatbeute in unbekannte Richtung. Sie konnten jedoch von zivilen Einsatzkräften während einer eingeleitete Fahndung in Tatortnähe gestellt und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 51-Jährigen und 36-Jährigen, beide aus Rumänien und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden nach erfolgter Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.